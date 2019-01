Open d'Australie - Jérémy Chardy s'incline en cinq manches face à Alexander Zverev

Alexander Zverev a souffert, lutté, râlé... Pourtant, c'est bien lui qui a fini par lever les bras. Après deux sets rondement menés, le prodige allemand a connu toutes les peines du monde pour se sortir des griffes d'un Jérémy Chardy très accrocheur, mais qui a lâché prise dans la dernière manche (7-6, 6-4, 5-7, 6-7, 6-1). Le 4e mondial devra se montrer plus constant lors don prochain tour face à Alex Bolt, tombeur de Gilles Simon.

Cette troisième rencontre entre le Français et l'Allemand a pourtant bien failli tourner court. Solide au service, distribuant bien le jeu, Zverev a profité de son avantage dans la diagonale revers pour maîtriser son rival français et empocher assez rapidement les deux premiers sets. Mais le troisième acte a changé la donne. Combatif, Chardy a continué à jouer son jeu en insistant sur ses points forts : une première puissante et un énorme coup droit.

Le Palois sauvait même trois balles de break à 5-5, qui ressemblait furieusement à des balles de match. Et il voyait alors son courage récompensé : soudain nerveux, Zverev a multiplié les fautes et abandonné la manche à son adversaire. Indécis, le quatrième set a vu les deux joueurs se rendre coup pour coup et s’expliquer au tie break. Au mental, le Français a alors sauvé une balle de match avant de remporter cette manche face à un Allemand dépité.

Du possible à l'impossible

Tout semblait alors possible... mais le suspense n'a pas duré. Sans doute fatigué par les efforts fournis lors son premier match épique contre Ugo Humbert, Jérémy Chardy a concédé un premier break, puis un deuxième... Dans le même temps, Zverev retrouvait de l'allant. Bien aidé par son service (23 aces - mais aussi 13 doubles fautes, 81% de points marqués derrière sa première balle) et par son revers long de ligne si précis, le protégé d'Ivan Lendl a étouffé le Français qui ne s'en remettra pas et rendra les armes après cinq manches et 3h46 de jeu (7-6, 6-4, 5-7, 6-7, 6-1).

Soulagé, "Sacha" Zverev va tout de même devoir se méfier. Sa mauvaise habitude de laisser filer des matchs et ses sautes de concentration ont encore bien failli lui jouer un mauvais tour. Le prodige de Hambourg va devoir hausser le ton lors de son prochain tour plus qu'abordable contre le "survolté" Axel Bolt, tombeur de Gilles Simon après un match dingue. Un premier 8e de finale à Melbourne et sa - tant attendue - mue en Grand Chelem sont à ce prix.