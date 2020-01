Open d'Australie

Garbine Muguruza retrouve les demi-finales d'un Grand Chelem plus d'un an et demi après le Roland-Garros 2018. La 32e mondiale a fini par se défaire 7-5, 6-3 de la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (30e à la WTA). Elle rejoint ainsi Simona Halep, qualifiée après son succès sur Anett Kontaveit.

Garbine Muguruza a dû cravacher pour remporter la première manche (7-5). Mais elle a souligné à quel point le gain de ce premier set avait été crucial car si elle a mis 56 minutes pour le remporter, la seconde manche a été plus facile (37 minutes). "Le premier set a été très dur, il a duré environ une heure. C'était une première manche très importante et je suis très contente de l'avoir gagné", a commenté la joueuse espagnole.

Halep en demi-finale

Dans le deuxième set, Muguruza a en effet eu besoin de seulement cinq jeux pour prendre la mesure de son adversaire. Elle a alors breaké pour ne plus jamais être rattrapée par une Pavlyuchenkova qui disputait un quart en Grand Chelem pour la sixième fois de sa carrière (six défaites). Avec ce succès, la double lauréate en Grand Chelem (Roland-Garros 2016, Wimbledon 2017) est assurée d'être au moins 21e à la WTA lundi. Elle pourrait grimper à la 16e place en cas de finale et même à la 12e si jamais elle venait à remporter le tournoi.

Dans le dernier carré, l'Espagnole affrontera donc Simona Halep qu'elle a dominé à trois reprises en cinq confrontations. Halep a remporté leur seul affrontement en Grand Chelem. A Roland-Garros 2018... en demi-finale. "Je la connais depuis longtemps, alors je sais que ce sera difficile", a commenté au sujet de sa prochaine adversaire l'ex-N.1 mondiale espagnole qui n'avait encore jamais atteint le dernier carré à Melbourne.