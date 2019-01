Open d'Australie : Pouille a pris une leçon contre Djokovic, qui retrouvera Nadal en finale

Le rêve n'aura pas duré plus de quelques minutes. Novak Djokovic a étrillé Lucas Pouille en demi-finale de l'Open d'Australie (6-0, 6-2, 6-2) après seulement 1h23 de jeu. Complètement submergé par la cadence infernale du Serbe, le Français n'a pas existé pour son premier dernier carré en Majeur. Le n°1 mondial retrouvera donc bien Rafael Nadal en finale, pour le "choc des titans" annoncé.

Le premier jeu du match a pourtant fait naître quelques espoirs côté français. Entreprenant et agressif face à un Djoko pas tout à fait réveillé, Lucas Pouille a poussé son adversaire à 40-40 et laissé entrevoir une belle bataille entre les deux hommes. L'illusion n'a finalement duré que quelques instants. Dès le jeu suivant, Novak Djokovic a mis la main sur l'échange et en a profité pour ravir l'engagement adverse. Avant de répéter la même punition encore deux fois pour infliger un cinglant 6-0 au Français lors de ce premier set.

Et la démonstration n'était pas terminée. Novice à ce stade de la compétition en Grand Chelem, le Nordiste a bien tenté de lâcher son bras et de répondre à la cadence adverse. Peine perdue. Imperturbable, le Serbe a lui aussi poursuivi sa montée en régime.

Djoko au plus que parfait

Intouchable au service (six aces, 72% de premières balles, aucune balle de break concédée), le "Djoker" a surclassé son adversaire dans tous les compartiments du jeu. Le n°1 mondial a surtout parfaitement exploité les failles de son adversaire, bien trop friable sur son engagement (54% de premières balles et seulement 26% de points remportés derrière la seconde).

A deux sets à zéro, l'équation - déjà bien compliquée - devenait quasi impossible pour le protégé d'Amélie Mauresmo. Si Pouille n'a pas baissé les bras, il n'a pas non plus réussi à trouver un supplément d’âme pour faire douter le patron du tennis mondial. Précis en retour, hyper efficace dans la diagonale revers, très solide en coup droit, Djokovic a balayé les quelques tentatives de rébellion adverse avant de conclure le match sur un dernier break.

La leçon sera forcément dure à digérer pour Lucas Pouille, expédié en 1h23 de jeu, et qui espérait sans doute un bien plus bel épilogue à sa superbe quinzaine australienne. Mais cette démonstration, qui fait écho à celle infligée par Nadal à Tsitsipas la veille (6-2, 6-4, 6-0), résume bien l'écart entre les cadors et les "autres".

Melbourne aura donc bien le droit à son match de géants en finale. Difficile de donner un favori, tant les ogres espagnol et serbe ont semblé facile lors de leur demi-finale. Djokovic pourra s’appuyer sur son vécu à l'Australian Open, lui qui a remporté six fois le titre ici. Nadal, couronné une seule fois, en 2009, comptera sur sa forme extraordinaire qui lui a permis d'éparpiller tous ses adversaires jusqu’à présent. Soyez-en sûr : le duel entre les deux meilleurs joueurs du monde promet une empoignade enflammée ce dimanche.