Open d'Australie - Pour Tsonga, Djokovic est une récompense, pas une punition

Il aura mis du temps à venir, cet acte III... Jeudi, pour la troisième fois, Jo-Wilfried Tsonga va défier Novak Djokovic à Melbourne. Après leur finale de 2008 et la revanche de 2010, en quart cette fois, il aura fallu attendre neuf années pour que le Français et le Serbe se retrouvent à l'Open d'Australie. De l'eau a coulé sous les ponts depuis. Les trajectoires des deux hommes se sont irrémédiablement écartées. En 2010, Djokovic comptait un Majeur et deux finales à son palmarès. Tsonga une finale. Aujourd'hui, Tsonga n'a pas avancé sur ce plan, quand le Djoker pèse 14 titres du Grand Chelem pour un total de 23 finales.

"Ce n'est plus le même contexte, concède Jo dans un sourire. Ces deux matches, ça avait été deux gros matches". Le premier reste probablement le plus important jamais joué dans la carrière du Français. Battu en quatre sets par Djokovic en finale d'un Open d'Australie dont il avait été le héros inattendu, Jo-Wilfried Tsonga a laissé passer la chance de sa vie. Il n'avait pas démérité, il avait fait son match, pris le premier set, était passé tout près d'emmener un Nole un peu cramé dans un incertain cinquième acte. Mais il avait perdu et c'est ce que l'histoire a retenu.

Vidéo - Tsonga, c'est encourageant 01:49

" Si j'arrive à ne pas avoir de balles de break à sauver au tour suivant, je serai super content, mais je n'y crois pas beaucoup.. "

Aujourd'hui, Tsonga n'en est plus là. A bientôt 34 ans, il a sans doute fait une croix sur ses rêves de grandeur. Ses priorités du moment sont plus basiques. Après son absence de huit mois l'an dernier, il est encore en phase de redécouverte et de quête de sensations. Il a aussi besoin de se repositionner au classement après avoir glissé au-delà de la 250e place dans la hiérarchie mondiale, conséquence de son passage prolongé à l'infirmerie.

Du coup, ce deuxième tour contre Djokovic, plus qu'une punition, c'est une récompense. "Je me réjouis de pouvoir jouer de nouveau sur un grand court contre un très grand joueur. Après la période que j'ai passée, c'est un clin d'œil sympa de retrouver Djokovic en Australie, note l'ancien numéro 5 mondial. C'est le bout d'un périple assez long, certainement pas terminé, mais c'est déjà une bonne récompense de pouvoir jouer contre Novak sur un grand court."

Mardi, pour son premier tour, Tsonga s'est montré plutôt convaincant face à Martin Klizan. Un peu dans la lignée de ce qu'il avait montré à Adélaïde au tout début du mois de janvier, atteignant le dernier carré avec une victoire notamment sur Alex De Minaur. Face à Klizan, JWT a servi le plomb (94% de points gagnés sur sa première balle). Mais, évidemment, Djokovic n'est pas Klizan. "La qualité de retour de mon adversaire n'était pas forcément celle du prochain, concède le Manceau. Si j'arrive à ne pas avoir de balles de break à sauver au tour suivant, je serai super content, mais je n'y crois pas beaucoup..."

Vidéo - Tsonga a eu tout bon contre Klizan : Les temps forts de sa victoire 02:30

Djokovic "confiant mais respectueux"

Ce Tsonga-ci n'a probablement qu'une infime chance de battre ce Djokovic-là, mais ce remake de la finale 2008 va donner l'occasion au Français de se situer. Il a besoin de ce genre de matches, de toute façon. "Je me sens bien, je joue du bon tennis, mais bien sûr, j'ai besoin de quelques matches de plus pour trouver du rythme et de matches comme le prochain pour élever mon niveau de jeu", estime-t-il. S'il conserve cette qualité de service, sans doute pourra-t-il accrocher un temps le numéro un mondial. Pour ce qui est de le mettre en danger, c'est évidemment une autre histoire.

Poli et diplomate, Djokovic s'est dit "confiant mais respectueux", avant ces retrouvailles. "C'est sympa de voir Jo de retour, et de le voir jouer aussi bien. Il fait partie de ces grands joueurs des dernières années. Très puissant, gros service, gros coup droit, des armes solides. Je sais à quoi m'attendre, j'ai joué tellement de fois contre lui", a-t-il dit, évoquant notamment sa défaite de 2010 ici-même, lorsqu'il avait abandonné au cinquième set. Une autre époque, vraiment.