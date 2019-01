Petra Kvitova se qualifie pour la finale après sa victoire sur Danielle Collins (7-6 (2), 6-0)

Revoilà Petra Kvitova. Cela faisait cinq ans qu’on ne l’avait plus vue en finale d’un Majeur. C’était à Wimbledon, évidemment, son jardin, en 2014. Depuis ? Des galères, une agression au couteau et un retour en crescendo sur le circuit. Revoilà Kvitova au firmament, ou presque. Ce jeudi, dans la chaleur australienne, elle s’est offert le droit de croire à un premier sacre à Melbourne en éliminant la révélation du tournoi, la jeune Danielle Collins en deux sets, dont un bien plus accroché que l’autre (7-6 (2), 6-0).

Outre les deux joueuses, c’est un autre acteur qui a fait parler de lui jeudi à Melbourne : la chaleur. Avec un toit rentré et une chaleur avoisinant les 40°C, les joueuses ont mis du temps à rentrer dans le match alors que les spectateurs étaient comme groggys par la chaleur. Malgré un break pour mener 3-2 dans la première manche, la jeune Américaine n’a pas su tenir son avantage face à l’expérimentée Kvitova. À 4-4, les organisateurs du tournoi décidaient finalement de fermer le toit et offrir un peu de répit à la Rod Laver Arena.

Chaleur étouffante et bagel

Le début d’un autre match. À l’expérience et au talent, Kvitova a calmé la fougueuse Collins. Poussée au tie-break, la Tchèque a alors serré le jeu pour retrouver son meilleur tennis et remporter la première manche. La deuxième ne sera qu’une longue agonie pour Collins, imprécise et constamment dépassée par la main de la Tchèque.

Défaillante au service, Collins, qui avait éliminé Caroline Garcia plus tôt dans le tournoi, s’est liquéfiée pour laisser la voie libre à Kvitova qui n’en demandait pas tant pour aller grappiller un set sans concéder le moindre jeu et retrouver une finale de Majeur. Désormais, elle attend de connaître son adversaire entre Naomi Osaka et sa compatriote Karolina Pliskova. Avec une attente particulière : quelle que soit l’identité de sa rivale samedi, la lauréate du tournoi deviendra numéro un mondiale. Kvitova n’attend que ça. La revoilà !