Renaissance ou confirmation : Kvitova - Osaka, duel pour une nouvelle reine

Le contexte

Une page d’histoire sera forcément écrite samedi dans la chaleur de la Rod Laver Arena. Quelle que soit l’identité de la lauréate, il sera question de destin incroyable et de formidable défi sportif. D’un côté, Petra Kvitova, la revenante, celle qu’on n’attendait peut-être pas aussi haut après son agression de 2016 dont elle se sera relevée, quoiqu’il arrive, avec brio. De l’autre, la sensation du circuit, Naomi Osaka, arrivée de nulle part au printemps dernier pour presque tout rafler depuis, notamment cet US Open 2018 au terme d’une finale de légende face à son idole. Depuis, elle n’a plus perdu en Grand Chelem et semble pleine de certitudes.

Une page d’histoire parce celle qui soulèvera le trophée samedi prendra aussi possession du trône WTA, devenant la patronne du circuit, au moins pour un temps. Si Kvitova a affirmé ne pas spécialement y penser, la jeune Japonaise a avoué rêver de cela. Il y a de quoi.

Pour arriver jusqu’ici, les deux femmes n’ont pas connu le même parcours. Kvitova a été sans pitié et sans hésitation. Aucun set de perdu et des victoires souvent faciles. En demie, elle a légèrement bloqué dans le premier set mais a réussi à faire jouer l’expérience pour souffler le tie-break à la révélation Danielle Collins. Ses deux victoires en Grand Chelem, à Wimbledon (2011 et 2014), pourraient l’aider à calmer l’ardeur de son adversaire.

Osaka, elle, a joué à se faire peur. A vu le couperet de près. Mais a su revenir systématiquement. Son troisième tour face à Hsieh Su-wei a constitué sans doute un tournant dans son tournoi. Menée d’un set et derrière à 4-1, elle a su renverser la Chinoise pour enfin passer en deuxième semaine, qui se refusait à elle jusqu’ici. Sa demi-finale, exceptionnelle en termes de qualité de jeu, a prouvé qu’elle magnifie son jeu dès lors qu’il faut le serrer.

Naomi OsakaGetty Images

Leur parcours

Petra Kvitova

1er tour : bat Magdalena Rybarikova (6-3, 6-2)

2e tour : bat Irina-Camelia Begu (6-1, 6-3)

3e tour : bat Belinda Bencic (6-1, 6-4)

8e de finale : bat Amanda Anisimova (6-2, 6-1)

Quart de finale : bat Ashleigh Barty (6-1, 6-4)

Demi-finale : bat Danielle Collins (7-6, 6-0)

Vidéo - Un combat puis la démonstration : Kvitova a mérité sa finale 03:07

Naomi Osaka

1er tour : bat Magda Linette (6-4, 6-2)

2e tour : bat Tamara Zidansek (6-2, 6-4)

3e tour : bat Hsieh Su-wei (5-7, 6-4, 6-1)

8e de finale : bat Anastasija Sevastova (4-6, 6-3, 6-4)

Quart de finale : bat Elina Svitolina (6-4, 6-1)

Demi-finale : bat Karolina Pliskova (6-2, 4-6, 6-4)

Vidéo - Festival de coups gagnants et duel haletant : ce Osaka-Pliskova était un régal 03:08

Face-à-face

Ça va aller vite : ce sera samedi la toute première confrontation entre Petra Kvitova et Naomi Osaka.

Elles ont dit

Petra Kvitova

" Je vais devoir jouer mon meilleur tennis, aucun doute là-dessus. Naomi est en feu. C'est une joueuse très agressive. A moi de prendre l'initiative à l'échange si je ne veux pas la laisser être la patronne sur le court. "

Naomi Osaka

" On n'a jamais joué l'une contre l'autre et notre grande première va être dans une finale de Grand Chelem. C'est dingue. Je sais à quel point c'est une grande championne. Les finale,s elle connait. J'ai vu ses victoires à Wimbledon. Ça va être compliqué pour moi, c'est certain. "

3 stats à avoir en tête

8. Petra Kvitova aime les finales. La Tchèque a gagné ses huit derniers matches avec un titre en jeu : Zuhai 2016, Birmingham 2017, Saint-Pétersbourg, Doha, Prague, Madrid et Birmingham 2018 et enfin Sydney 2019. Sur l'ensemble de sa carrière, son ratio est également impressionnant : 27 finales gagnées, 7 perdues.

59. Si elle veut soulever la coupe, Petra Kvitova a tout intérêt à rafler le premier set. Dans le cas contraire, sa mission deviendra bien complexe. Naomi Osaka n'a plus perdu un match dans lequel elle a gagné la première manche depuis 2016. Elle reste sur 59 victoires consécutives lorsqu'elle empoche la manche initiale.

61. Petra Kvitova a remporté 61% des points lorsque l'échange s'engage (soit au-delà des trois frappes de balle). Personne n'a fait mieux au cours de cette quinzaine dans le tableau féminin.

Vidéo - L’œil du coach : Comment Kvitova est redevenue une prétendante au sacre 01:34

Notre avis

Rien de tel qu'une finale avec une place de numéro un au bout pour pimenter le tout. Une victoire de Petra Kvitova aurait des allures de conte de fées. La Tchèque revient de si loin et son histoire serait si belle... Mais au-delà de l'aspect "sentimental", Kvitova, c'est d'abord une vraie grande championne, qui a déjà montré par le passé sa capacité à gérer ce type de rendez-vous.

Naomi Osaka, elle, a l'occasion de s'imposer comme l'incontestable patronne du circuit en alignant un sacre à Melbourne à côté de celui acquis à New York en septembre. La patronne, elle le sera sans doute très vite, quoi qu'il arrive samedi. Après avoir démarré en mode diesel, la Japonaise a mis le turbo au fil des tours dans ce tournoi. Elle n'a peur de rien ni personne. Au contraire, elle fait peur.

Kvitova a retrouvé une pleine confiance et a débarqué à Melbourne en ayant gagné à Sydney. Physiquement, elle semble en pleine bourre. La clé, pour elle, sera de gérer le contexte hors normes. Oui, elle a déjà vécu des finales majeures, mais c'est sa première occasion de gagner un Grand Chelem depuis son agression fin 2016. Elle devra appréhender au mieux ce facteur émotionnel. Mais elle en est capable. Et s'il y a bien une joueuse susceptible de contrôle Osaka à l'échange, c'est elle. Compliqué de choisir, mais, pour l'émotion, disons Kvitova en trois manches.