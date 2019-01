Un gros combat et Serena Williams a eu le dernier mot contre Simona Halep

Serena Williams a livré un match de toute beauté pour s’offrir le scalp de la numéro 1 mondiale Simona Halep en trois sets (6-1, 4-6, 6-4), après 1h48 d’un combat acharné, lundi sur la Rod Laver Arena. Avec un plan de jeu agressif qui a longtemps posé de gros problèmes à son adversaire, elle a su résister au retour de la finaliste de la dernière édition pour s’offrir son 50e quart de finale de Grand Chelem en carrière, le onzième à Melbourne. Elle y retrouvera Karolina Pliskova.

La Tchèque a du souci à se faire si Serena Williams continue sur sa lancée. Impitoyable lors de ses trois premiers tours (neuf jeux concédés seulement), l’Américaine a attaqué ce match par le bon bout. Bien que breakée d’entrée, elle est rapidement revenue dans le match en cherchant à acculer son adversaire, et en rentrant dans le court ou en jouant au filet dès que possible (12 points sur 14 remportés). Face à une Simona Halep d’abord inhibée, cela a fonctionné à merveille, et la première manche lui est revenue après seulement 20 minutes de jeu (6-1).

Serena a pilonné, Halep a craqué

Sur l'ensemble du match, la Roumaine a certes commis moins de fautes directes que son adversaire (12 contre 31), mais c’est parce que c’est la septuple lauréate en Australie a longtemps fait le jeu. Malgré des coups cliniques qui ont fait souffrir Halep (44 coups gagnants), Williams, en forçant parfois trop, a craqué sur sa mise en jeu en fin de deuxième set à 4-5 et donné une manche à sa concurrente (4-6).

Mais, trop fragile sur ses deuxièmes balles (31% de points gagnés ensuite), Halep n’a pas pu compenser d’énormes retours. Serena Williams a eu beau avoir de plus en plus de mal à déborder son adversaire, elle s’est montrée implacable sur ses jeux de service dans la dernière manche (85% de points remportés derrière sa première balle). Et elle a acquis un break décisif à 3-3, à force de pilonner son adversaire, pour la lancer sur le chemin de la victoire.

Finaliste malheureuse l’an passé, Halep a été incapable de renverser la situation et pourrait perdre sa place de numéro 1 mondiale lundi prochain. Pas de quoi perturber Serena Williams, de nouveau proche d'un 24e titre du Grand Chelem.