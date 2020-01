L'histoire du jour

Habitué du dernier carré à Roland-Garros depuis 2016, Dominic Thiem n'avait encore jamais franchi les quarts de finale ailleurs en Grand Chelem. C'est fait et avec la manière. Sa victoire sur Rafael Nadal, mercredi, est sans doute une des plus probantes de sa carrière. Le coup était passé près il y a un an et demi à Flushing face au même Nadal, mais à ce niveau de compétition, il n'y a pas de hasard. Ce n'est pas une question de chance ou de réussite si l'Autrichien avait perdu à l'arraché le quart new-yorkais et s'il a remporté celui de Melbourne.

Au cours des douze derniers mois, Thiem a incontestablement franchi un cap sur surface rapide. Longtemps, il fut catalogué comme un redoutable terrien un peu limité en s'éloignant de l'ocre. La première assertion conserve toute sa force, la seconde n'a plus lieu d'être. Quand on remporte un Masters 1000 sur dur en battant Federer en finale, qu'on atteint la finale du Masters, on ne peut plus être considéré comme un simple terrien.

Avant ce quart de finale, j'étais convaincu que Thiem avait toutes ses chances contre Nadal et même qu'il détenait les clés du match. Il est aujourd'hui devenu un vrai dur. Prendre l'Autrichien à Melbourne n'est désormais pas davantage un cadeau que sur la terre parisienne. Son accession au dernier carré ici valide sa mue progressive des derniers mois. Elle lui ouvre des perspectives intéressantes. Ici et maintenant, comme plus tard et ailleurs. A 26 ans, Dominic Thiem est encore un joueur en phase ascendante. Il n'a aucune raison d'avoir peur de qui que ce soit. Entre le dernier Masters et Melbourne, il a dompté Djokovic, Federer et Nadal. Tout cela loin de la brique pilée. Ne le considérez plus jamais comme un spécialiste.

Les tops

L'affiche Thiem – Zverev en demi-finale : Ce n'est ni un manque de respect ni une marque de désamour pour Rafael Nadal et Stan Wawrinka, et une affiche entre l'Espagnol et le Suisse aurait à coup sûr valu son pesant de grand tennis. Mais c'est une bonne chose de voir une affiche un peu différente, avec un jeune joueur et un autre qui, s'il n'est plus estampillé "NextGen", est encore en pleine progression. C'est évidemment surtout une très bonne chose pour Thiem et Zverev, mais le tennis masculin aussi a besoin de l'émergence de ce genre de champions.

Le parcours limpide de Halep : 28 jeux perdus en cinq matches. Simona Halep se promène dans cet Open d'Australie. Lors de son premier tour contre Jennifer Brady, elle avait été accrochée lors du 1er set (7-6). Depuis, personne n'a réussi à lui prendre plus de quatre jeux. Mercredi, pour son premier quart de finale en Grand Chelem, Anett Kontaveit a été éparpillée en 53 minutes : 6-1, 6-1. L'affaire devrait quand même se corser en demie face à une Garbine Muguruza retrouvée.

La dimension mentale de la fin du Thiem – Nadal : Il n'y a rien de plus fascinant que l'aspect psychologique de ce sport. Et c'est encore plus vrai quand vous devez achever des bestioles comme Federer ou Nadal. Face à eux, quand l'exploit est là, à portée de bras, chaque frappe devient une montagne, chaque point se transforme en Everest. La fin du 4e set de Dominic Thiem l'a encore illustré à merveille. C'est aussi en cela qu'une victoire en Grand Chelem face à l'un des trois monstres est si compliquée à obtenir. Thiem a fini par surmonter sa peur de gagner, mais il peut témoigner de la difficulté de conclure dans un tel contexte.

Les flops

Nadal avait laissé son côté "clutch" aux vestiaires : Sur l'ensemble du match, la victoire de Dominic Thiem ne se discute pas. L'Autrichien a fait le jeu, il a dominé Nadal à l'échange, surtout dans la filière longue. Mais si l'Espagnol a une chose à se reprocher, c'est sa carence du jour sur les points importants. Céder dans trois tie-breaks ne lui ressemble pas. Nick Kyrgios, parmi d'autres, pourra vous le confirmer. Mais si Nadal a failli dans ce domaine, c'est aussi parce qu'il s'est senti sous pression pendant plus de quatre heures.

Le coup de pompe de Wawrinka : Le Suisse l'a reconnu lui-même, après un set et demi, il a connu un gros coup de moins bien physiquement. Pas illogique, car Wawrinka avait beaucoup donné depuis le début de la quinzaine. Un témoignage de la difficulté, même pour un roc physique comme lui, d'aller au bout dans un tournoi du Grand Chelem quand vous avez un peu glissé au classement. Même s'il s'en était sorti, prendre Thiem puis potentiellement Djokovic en finale aurait de toute façon constitué un challenge sans doute insurmontable vu le niveau de son réservoir.

Juste pour savoir

Combien d'entre vous avaient imaginé une demie Thiem - Zverev avant le début du tournoi ? Pas moi. Avant ces quarts, oui, en ce qui me concerne, mais il y a dix jours, certainement pas.

Y a-t-il quelqu'un pour penser qu'un Federer diminué puisse battre ce Djokovic-là ?

Y a-t-il quelqu'un pour penser qu'un Federer même à 100% puisse battre ce Djokovic-là ?

Une idée pour l'affiche de la finale dames ? Histoire d'être un peu original, une pièce sur un Kenin – Halep.

3 stats à avoir en tête

1. Novak Djokovic sera à nouveau numéro un mondial s'il remporte un 8e Open d'Australie dimanche. L'élimination de Rafael Nadal en quarts de finale ouvre la porte au Serbe. En accédant aux demi-finales, le Majorquin aurait été assuré de rester au pouvoir à l'issue du tournoi. Désormais, il doit compter sur une défaite de son grand rival.

14. Le pourcentage de points gagnés par Anastasia Pavlyuchenkova sur son second service lors de son quart de finale perdu face à Garbine Muguruza. Sur 21 points joués derrière sa deuxième balle, la Russe en a gagné... 3. Une misère. De l'autre côté du filet, l'Espagnole n'était pourtant pas en réussite elle non plus dans ce domaine, avec un petit 39%.

41. Le nombre de tournois du Grand Chelem qui se sont écoulés depuis la dernière présence allemande dans un dernier carré de Grand Chelem chez les hommes. L'Allemagne a traversé toutes les années 2010 sans connaitre ce bonheur-là, mais les années 2020 auront vite mis fin à cette disette prolongée. Tommy Haas, à Wimbledon en 2009, était le dernier joueur allemand en demie d'un Majeur avant que Sascha Zverev ne lui succède ce mercredi.

Alexander Zverev - Australian Open 2020Getty Images

