L'histoire du jour

Petit évènement à Melbourne. Novak Djokovic, le maître des lieux, recordman des victoires ici depuis l'an dernier, a perdu un set au premier tour. Du jamais vu pour le champion serbe en Australie depuis… 2006. Il avait 18 ans. C'est dire la performance signée par Jan-Lennard Struff lundi. L'Allemand n'a jamais vraiment été en mesure de mettre en danger le tenant du titre, mais il a offert une réplique suffisamment solide pour prolonger un match plus compliqué que prévu pour le Djoker.

Mais au-delà de la performance de Struff, ce qui a frappé, ce sont les sautes de concentration de Djokovic, branché sur courant alternatif lundi soir sur la Rod Laver Arena. Une première manche au cours de laquelle il a dû batailler jusqu'au bout du jeu décisif alors qu'il avait eu l'opportunité de conclure à 5-2, et plus encore ce 3e set assez calamiteux, à l'image de ce dernier jeu avec trois doubles fautes, dont deux sur les deux derniers points de la manche. 6-2 contre un joueur en dehors du Top 20 ? A Melbourne, ce n'était jamais arrivé au Serbe.

Au vu de son niveau de jeu lors de l'ATP Cup, où il a remporté tous ses matches en signant notamment des victoires contre Daniil Medvedev et Rafael Nadal, la thèse du rodage ne tient pas vraiment. Pour autant, il n'y a vraiment pas le feu au lac. Novak Djokovic a accumulé suffisamment de confiance et de repères, que ce soit depuis le début de l'année ou par le passé à Melbourne, pour ne pas voir autre chose qu'un épiphénomène dans cette entame un poil balbutiante.

Rappelez-vous aussi que, l'an dernier, il avait vraiment mis le turbo une fois franchi le cap des huitièmes de finale. La réalité, c'est que sa marge est telle, même sur un joueur de très bon niveau comme Struff, qu'il peut s'autoriser de temps à autre de ne pas rendre une copie immaculée. Personne n'est parfait, pas même le Djoker...

Le film du jour

Vous avez dormi cette nuit ? On ne vous en veut pas. Vous étiez occupés ce matin ? Pas grave. Voici, en quatre minutes et en images , tout ce qsu'il faut retenir sur cette première journée de l'Open d'Australie.

Les Tops

La pluie : Curieux, dans l'absolu, de considérer que le déluge qui s'est abattu sur Melbourne lundi soit une bonne nouvelle. Mais c'était clairement un mal pour un bien. L'Etat de Victoria en avait besoin et les précipitations ont contribué à ramener l'indice de qualité de l'air à un niveau plus que correct.

La rentrée de Federer : Il se disait, sinon inquiet, en tout cas dans l'inconnu avant d'entamer son tournoi en même temps que sa saison. Mais ses vieilles cannes de 38 ans ont bien répondu face à Steve Johnson qui, il est vrai, n'a pas été en mesure de proposer une opposition à la hauteur des enjeux. Federer s'est baladé. Une heure vingt pour rentrer dans son tournoi, il ne pouvait pas rêver mieux.

Les flops

Sloane Stephens : Un petit tour et puis s'en va pour l'Américaine, battue en trois sets par la Chinoise Shuai Zhang (2-6, 7-5, 6-2). Une nouvelle déception pour Stephens, qui avait également été sortie d'entrée lors du dernier US Open. Deux défaites consécutives au premier tour d'un Majeur, c'est tout simplement une première pour elle. Les temps sont durs.

La sortie de Denis Shapovalov : Après une bonne fin de saison et une ATP Cup plutôt réussie, on attendait Denis Shapovalov au tournant. Le jeune Canadien n'avait pas un premier tour aisé contre Marton Fucsovics, mais il a tout de même fortement déçu en s'inclinant en quatre sets. Son extrême nervosité témoigne des progrès qu'il doit encore accomplir dans l'approche et la gestion d'un tel évènement. Tout ça sent la crise de croissance typique.

Juste pour savoir...

La tenue verte de Novak Djokovic pour cette édition 2020, vous en pensez quoi ? Pas complètement emballés, de notre côté...

Avec Frances Tiafoe au menu pour son entrée en matière mardi, Daniil Medvedev est-il en danger ?

Sur les 17 Français prévus au programme de mardi, combien resteront sur le carreau ?

3 stats à avoir en tête

49. Jouer Serena Williams en ouverture d'un Grand Chelem sur dur, c'est vraiment mission impossible. L'Américaine n'a plus perdu un seul set dans un Grand Chelem sur dur (Open d'Australie ou US Open) au premier tour depuis 2006. A Melbourne, elle avait concédé le 2e set face à Li Na. Depuis, Serena en a gagné 49 de suite dans ce contexte.

63. Depuis qu'il est entré dans le cercle des vainqueurs en Grand Chelem, soit en juillet 2003, Roger Federer n'a plus jamais été éliminé au premier tour d'un tournoi du Grand Chelem. Son bilan sur cette (longue) période : 63 matches, 63 victoires, et 56 victoires sans perdre le moindre set.

900. Novak Djokovic a décroché lundi contre Jan-Lennard Struff la 900e victoire de sa carrière. Il est le 6e joueur à atteindre ce total. Le recordman en la matière reste Jimmy Connors (1274) mais le record de l'Américain pourrait bien tomber cette année puisque Roger Federer n'est plus que 36 victoires derrière lui (1238).

