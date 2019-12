Reverra-t-on Viktoria Azarenka sur un court de tennis en compétition ? En sa qualité de 50e mondiale, La Biélorusse devrait figurer dans la liste des joueuses automatiquement qualifiées pour le grand tableau du prochain Open d'Australie (20 janvier-2 février 2020), or il n'en est rien. Finaliste malheureuse du double de l'US Open au côté d'Ashleigh Barty en septembre dernier, on ne l'a plus vue en action depuis ni eu de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. Les interrogations sur son cas se multiplient par conséquent.

Son dernier coach en date, Wim Fissette, semble d'ailleurs avoir tourné la page pour intégrer l'équipe de Naomi Osaka, si l'on en croit une photo publiée par l'agent de cette dernière sur Instagram. L'hypothèse d'une blessure longue n'est évidemment pas à écarter pour Azarenka. Double championne à Melbourne en 2012 et 2013 et maman d'un petit garçon depuis trois ans, elle a eu du mal à reprendre le cours de sa carrière à la suite d'un conflit concernant la garde de son enfant, ne disputant pendant un temps que les tournois aux Etats-Unis.