Les derniers espoirs du clan tricolore dans le tableau féminin reposaient sur elle. Mais Alizé Cornet n’a pas pu rivaliser bien longtemps jeudi au 2e tour de l’Open d’Australie contre Donna Vekic. Déjà tombeuse de Maria Sharapova pour son entrée en lice dans le tournoi, la Croate a fait respecter son rang de tête de série numéro 19 sans états d’âme en deux sets secs (6-4, 6-2) et un peu plus d’une heure et demie de jeu (1h31 précisément). Au 3e tour, elle affrontera Carla Suarez Navarro ou Iga Swiatek.

La marche était trop haute. Comme Caroline Garcia et Fiona Ferro avant elle, Alizé Cornet n’a pas pu enchaîner. En grand progrès depuis la saison dernière, Donna Vekic a confirmé son nouveau statut de top 20 sur le circuit en imposant son rythme à son adversaire. En contrôle, la Croate a décoché plus du double de coups gagnants (38 contre 15) et la Niçoise a été globalement impuissante, même si elle avait réussi à refaire un premier break de retard en début de match.

Une fois la première manche en poche, Vekic a déroulé dans la seconde et semble avoir les armes pour espérer au moins une seconde semaine. Il ne reste donc plus que trois Bleus en lice qui jouent tous ce jeudi : Gaël Monfils, Pierre-Hugues Herbert et Gilles Simon.