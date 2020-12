Roger Federer sème le doute. Invités des Swiss Awards de la chaîne SRF, l'actuel 5e joueur à l'ATP a confié qu'un retour à Melbourne paraissait compliqué. "Cela va être juste, a expliqué celui qui a remporté six fois l'Open d'Australie. J'avais espéré être à 100% de mes possibilités en octobre déjà. Ce ne fut malheureusement pas le cas et ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui. J'aurais souhaité, c'est vrai, être plus en avance sur mon programme mais je suis tout de même satisfait d'être où j'en suis aujourd'hui."