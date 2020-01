Roger Federer n'avait pas caché, sinon une inquiétude, en tout cas une forme d'interrogation sur son niveau de jeu. Le Suisse entame son Open d'Australie sans repère. Il n'a pris part à aucune compétition avant le premier Grand Chelem de l'année 2020.

Non présent à l'ATP Cup, il s'est préparé dans son coin, lui qui aimait ces dernières années se roder du côté de la Hopman Cup. Difficile de dire donc ce qu'il faut attendre de lui en Australie. Mais une chose est sûre, son entrée en matière constitue un premier élément rassurant.

Lundi, le numéro 3 mondial n'a eu besoin que de 81 minutes pour dominer Steve Johnson en trois sets vite pliés, 6-3, 6-2, 6-2. La pluie a brièvement interrompu la rencontre entre les deux hommes, le temps de fermer le toit de la Rod Laver Arena.

Le match s'est donc achevé dans des conditions indoor mais cela n'a rien changé à la nature des débats. Federer n'a concédé qu'une seule balle de break et n'a perdu que neuf points au total sur sa mise en jeu.

"Je suis content, a-t-il commenté. Je me sentais bien à l'entraînement et ça s'est traduit aussi sur le court aujourd'hui. C'est bien, parce qu'il y a toujours une incertitude quand on reprend la saison." Le Suisse, qui s'est imposé à six reprises à Melbourne (la dernière fois il y a deux ans, son ultime victoire en Grand Chelem à ce jour), affrontera au tour suivant le Français Quentin Halys (153e), issu des qualifications, ou le Serbe Filip Krajinovic (41e).