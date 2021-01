Test positif en cours de match, élimination et quarantaine en vue : l'imbroglio Benchetrit

Pourtant, après avoir perdu le premier set au tie-break, Gaston s’est bien repris en égalisant à une manche partout. Mais le Français a perdu pied et enchainé les fautes dans le troisième set, avant de finalement s’incliner. Lundi, deux autres Français disputaient leur premier match de qualification pour l’Open d’Australie : Mathias Bourgue et Gregoire Barrere. Ils se sont imposés et disputeront le deuxième tour mardi.