Pour la deuxième année consécutive, Richard Gasquet ne verra pas Melbourne. Déjà absent en 2019 à cause d’une hernie inguinale, le Français ne jouera pas non plus l’Open d’Australie en 2020. Cette fois, c’est son genou gauche qui l’empêche de s’aligner. Gêné par un kyste depuis l’automne dernier lors du tournoi de Bâle, il n’a visiblement pas eu le loisir de se préparer assez pour être en mesure de se préparer assez pour le premier tournoi du Grand Chelem de l’année.

Voici quelques semaines, il avait déjà renoncé à lancer sa saison à Doha. Puis, son nom a disparu de la liste des participants de l'exhibition de Kooyong, la semaine précédant l'Open d'Australie. Richard Gasquet a confirmé samedi ce qui se profilait nettement ces derniers jours : il ne jouera pas à Melbourne. A 33 ans, le Biterrois est malheureusement de plus en plus gêné par les blessures. Il espère reprendre la compétition à Montpellier en février.