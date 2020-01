"Si je joue encore au tennis, c'est aussi pour vivre des matches épiques comme celui-là"

Parlez-nous de ce super tie-break…

Roger FEDERER : C'était dur parce que je n'avais pas l'impression de mal jouer ou de prendre des mauvaises décisions. Parfois, j'ai peut-être été un peu trop prudent et il m'a puni à chaque fois. Il a vraiment été très fort sur ce tie-break et il a pu prendre le large. Après, une fois distancé, j'ai réussi à tenir mes points de service, ce qui était déterminant. Bien sûr, ensuite, les points deviennent cruciaux. A 8-7, 8-8, 9-8... Je suis content qu'ils aient tous tourné de mon côté. Mais vraiment, un tie-break très difficile. Pas que le tie-break d'ailleurs. Tout le match a été difficile pour moi.

Au plan émotionnel, comment avez-vous vécu ce dénouement. Passer de 4-8 à 10-8, comme ça...

R.F. : Ça n'arrive pas souvent d'être aussi distancé dans un tie-break. Ce que je pense dans ces cas-là, c'est que tant qu'il n'y a pas de balle de match contre moi, je suis dedans, même si j'ai du retard. Mais à 8-4, il ne reste plus beaucoup d'air pour respirer. Est-ce qu'il faut prendre des risques ? Oui, mais sans franchir la limite. L'équilibre est compliqué à trouver. Mais j'ai connu ces situations, en ma faveur ou ma défaveur. Celui-là est unique parce que c'était un super tie-break, que j'ai réussi à retourner la situation, que l'ambiance était géniale. C'était fou, c'était sympa. C'est un énorme soulagement.

Vidéo - De 4-8 dans le super tie-break à la victoire, les 6 points qui ont sauvé Federer 04:49

Vous avez commis 48 fautes directes en coup droit dans ce match. A quoi l'attribuez-vous ?

R.F. : Je n'ai rien contre les statistiques les gars, mais quand vous passez quatre heures sur le court, vous allez faire des fautes directes. C'est quoi, une faute directe au juste ? Quand la balle arrive à 120 ou 135 km/h, que vous êtes en pleine extension, est-ce que c'est une faute directe ? Pour moi, John m'a obligé à en faire plus, à me rapprocher de la limite. C'est mon jeu, j'essaie de faire la différence, alors je vais commettre des erreurs, oui. Bien sûr, j'aurais préféré réussir plus de points gagnants et faire moins de fautes.

C'était votre premier super tie-break. Comment le jugez-vous, par rapport à un tie-break classique à 6-6 ou à 12-12 comme à Wimbledon ?

R.F. : Je pense que c'est important qu'il y ait différents formats pour que je sois sûr de pouvoir tous les tester avant de prendre ma retraite (rire). Non, je ne sais pas. J'ai connu tellement de fins différentes. Franchement, je m'en fous tant que, à 6-6, je suis au courant de ce que je dois faire. J'écoute bien attentivement l'arbitre et s'il dit "6-6, super tie-break", je me dis 'Ah, OK, c'est en 10 points'. Je suis sûr qu'il y a quelques personnes qui ont dû penser qu'à 7-4, c'était fini. Mais tous les formats me vont, honnêtement.

Vous ne regrettez pas qu'on ne puisse plus avoir de Isner - Mahut ?

R.F. : Je connais l'histoire de mon sport. Si, j'aime quand ça peut aller jusqu'à l'infinie. Mais je vois aussi ce qu'il s'est passé avec Isner et Mahut. Après un match comme ça, vous n'avez plus aucune chance de gagner le tournoi. Ce n'est juste pas possible. Donc je pense que c'est quand même une bonne chose. Puis quand vous arrivez à 6-6 ou 12-12, c'est que vous avez déjà eu votre chance de gagner le match, non ? Je me souviens aussi de Tony Roche qui me parlait des matches où tous les sets étaient très longs (avant la création du tie-break, NDLR). Je pense que els télés ne supporteraient pas ça aujourd'hui.

Vidéo - Federer - Millman : Le résumé 12:02

John Millman vous avait battu à Flushing. Il est passé tout près ici. Comment expliquez-vous qu'il vous pose autant de problèmes ? Est-ce quelque chose dans son jeu ? Son attitude ?

R.F. : Son attitude ? Oui, c'est important, mais enfin si vous mettez en face de moi un type qui saute dans tous les sens, il ne va pas me battre pour autant. Je pense surtout qu'il est très solide du fond du court. Il a cette vitesse côté revers, côté coup droit. La façon dont il tape la balle me fait hésiter sur la voie à suivre : prendre ma chance ou pas ? Parce qu'il a une telle couverture de terrain… C'est dur pour moi de trouver des angles. C'est mon plus gros problème contre lui. Puis j'ai mal retourné, aussi. Mais John, c'est un super joueur. Je le lui ai dit au filet après le match : "j'ai tellement de respect pour toi".

Il est toujours mieux de gagner en trois sets qu'en quatre heures, mais est-ce que, au fond, ce n'est pas pour ce genre de match que vous continuez à jouer au tennis ?

R.F. : Oui, sans aucun doute. Evidemment, sur le moment, quand vous êtes breaké dans le 5e set ou à la peine dans le super tie-break, vous êtes plutôt en train de vous dire 'mais pourquoi je n'ai pas réussi à plier ce match avant de me retrouver dans cette situation?' Puis d'un seul coup, vous renversez la situation et, en deux minutes, vous comprenez que ça valait le coup de traverser tout ça. Je pense que je joue encore au tennis pour gagner des titres, pour essayer de gagner autant de matches que possible, prendre du plaisir sur le court, mais aussi vivre des matches épiques comme celui-là. Et ça n'a pas toujours besoin de se passer en finale. Tant que l'atmosphère est top, que vous vous bagarrez avec un adversaire que vous respectez, que vous admirez, c'est super. Donc oui je suis content d'avoir vécu ce match ce soir.