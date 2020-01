C'était un huitième de finale qui n'aurait pas dépareillé un peu plus loin dans cette quinzaine. Daniil Medvedev, finaliste du dernier US Open, face à Stan Wawrinka, vainqueur à Melbourne il y a six ans. Dans ce tournoi qui a changé sa vie, le Suisse sera toujours un peu chez lui. Lundi, dos au mur face au roc de Moscou, il a su élever son niveau de jeu dans les deux derniers sets pour s'imposer en cinq manches (6-2, 2-6, 4-6, 7-6, 6-2) en trois heures et vingt-cinq minutes. Le Wawrinka de cette fin de rencontre n'a pas grand-chose à envier à celui qui a conquis trois titres du Grand Chelem...

Un peu chaotique et décousu pendant deux sets, où les deux joueurs ont dominé à tour de rôle au gré des absences de l'autre, ce match a pris une autre ampleur une fois le cap de la première heure de jeu franchi. On a d'abord cru que Daniil Medvedev, comme à Flushing, allait imposer sa loi. Avec sa cadence de métronome, il parvenait alors à faire jouer le coup de trop à un Wawrinka en mal de confiance et de solutions. A deux sets à un en sa faveur, le protégé de Gilles Cervara paraissait même avoir fait le plus dur.

Porté par son bras, son mental et le public

Puis on a retrouvé le grand Wawrinka. Plus agressif, il a commencé à étouffer son adversaire. A défaut de convertir son opportunité de break dans le 4e set, le Vaudois a sorti le très grand jeu dans un tie-break à quitte ou double pour lui. Un poil trop passif, Medvedev avait laissé la bête se réveiller. Il allait le payer cher. Car une fois lancée, la machine "Stan the man" ne s'arrête plus. Une qualité de premières balles retrouvée, une avalanche de parpaings à l'échange, Wawrinka a tout fait à Medvedev dans la dernière ligne droite.

Breaké d'entrée de 5e set, Medvedev n'avait plus le contrôle de ce huitième de finale. Il s'est accroché, pourtant, et a bénéficié de trois balles de débreak à 2-1, sans pouvoir les convertir. Son deuxième jeu de service concédé à 4-2 a scellé pour de bon son funeste destin. Porté par son bras, son mental et un public très largement acquis à la cause de l'ancien vainqueur du tournoi qu'il est, Stan Wawrinka a conclu sur un dernier jeu de service impeccable.

Medvedev cale encore sur un 5e set

C'est sa troisième victoire significative en huitième de finale de Grand Chelem en moins d'un an, après celles contre Stefanos Tsitsipas à Roland-Garros et Novak Djokovic (avec la complicité du Serbe, qui avait abandonné alors qu'il était mené deux sets à rien) à l'US Open. Les deux dernières fois, le "Stanimal" avait calé en quarts. Mais s'il parvient à conserver la dynamique de cette fin de match face à Medvedev, tous les espoirs lui seront permis contre Andrey Rublev ou Alexander Zverev.

Daniil Medvedev, lui, subit un petit coup d'arrêt. Il s'est montré un peu trop tendre alors qu'il avait toutes les cartes en main dans cette rencontre. Mais il n'a pas su répliquer à la montée en pression de Wawrinka en fin de match. Et il devra régler son souci voire un début de malédiction : le Russe n'a toujours pas gagné un match en cinq sets. Il s'est incliné lundi pour la 6e fois en six rencontres dans cette configuration.