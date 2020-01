Tsitsipas s'est pris le mur Raonic de plein fouet

Stefanos Tsitsipas n'a pas vu le jour. Demi-finaliste de l'Open d'Australie l'an passé, le Grec a été balayé ce vendredi à Melbourne par Milos Raonic, dès le 3e tour (7-5, 6-4, 7-6(2)). Il n'a jamais trouvé son rythme face à un adversaire canadien redoutable au service. Preuve en est : il n'a pas obtenu la moindre balle de break. Au prochain tour, Raonic affrontera un autre gros serveur : Marin Cilic, tombeur plus tôt de Roberto Bautista Agut.

C'est à 5-5 dans le premier set qu'a eu lieu le premier tournant du match. Le dernier, aussi, hélas pour le Grec. Raonic (tête de série N.32) s'est procuré les trois premières balles de break du match, à 0-40. Il n'a rien pu faire sur la première (ace de Tsitsipas) mais il a converti la deuxième d'une volée de revers, consécutive à un point rondement mené dans la foulée d'un retour supersonique.

Malmené, même quand l'échange s'est installé

Dès l'entame de la deuxième manche, Tsitsipas a cédé son service. Cela sentait déjà mauvais pour lui. Et plus le match a avancé, plus la frustration l'a gagné. La tête de série N.6 a été impuissante face aux 19 aces de Raonic, à 89% de réussite derrière sa première balle (contre 9 aces et 74%). Surtout que lorsque l'échange s'est installé, le Grec a manqué de longueur et d'idées, face à un géant canadien (1m96) qui n'a pas si mal bougé.

Le dernier set a été joué en mode survie par Tsitsipas, en danger sur ses trois premiers engagements. Il a été plus serein en fin de manche… jusqu'à un tie-break survolé par Raonic, dont les balles semblaient peser beaucoup plus lourd que celles de son adversaire, ce vendredi sur la Margaret Court Arena. Il a perdu le premier point de ce jeu décisif, puis il en a enchaîné six, avant de plier l'affaire sur sa deuxième balle de match.

Pour Milos Raonic (29 ans), qui reste sur un quart dans le majeur australien, c'est un succès de référence et précieux. Pour Stefanos Tsitsipas (21 ans), c'est un camouflet qui va coûter cher au classement. Mais au-delà des points ATP, c'est le contraste entre son épopée de 2019, avec notamment une victoire face à Roger Federer en huitièmes de finale, et sa triste sortie de route précoce de cette année, qui va marquer les esprits. D'autant plus que Tsitsipas n'a plus brillé en Grand Chelem depuis. Melbourne avait vu l'éclosion d'un superbe talent il y a un an. La confirmation attendra.