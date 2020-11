La saison 2021, c'est déjà demain. La fédération australienne de tennis a affirmé lundi que les tournois de préparation au prochain Open d'Australie, premier Grand Chelem de l'année, seraient relocalisés près de Melbourne à cause de la pandémie de coronavirus, une annonce vite démentie par les autorités de l'Etat du Victoria qui soutiennent que rien n'est fait en ce sens. Ce projet prévoit que les tournois programmés à Sydney, Brisbane, Perth, Hobart, Adelaide et Canberra se tiennent dans l'Etat du Victoria dont Melbourne est la capitale avant que ne débute l'Open d'Australie (18 au 31 janvier).

"C'est un événement énorme, un événement que nous adorons tous, mais qui intervient alors que le monde est en crise", a-t-il dit aux journalistes en référence à la série de tournois de tennis majeurs de l'été australien. "C'est un événement important, bien sûr, mais on peut penser qu'éviter une troisième vague est encore plus important", a-t-il ajouté. Le projet serait que plus de 500 joueurs étrangers débarquent dans le Victoria et entament une quarantaine dans des hôtels où ils auraient accès à des cours de tennis.