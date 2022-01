Open d'Australie

Quel match, quel combat et quelle victoire ! Après 2h30 d'un combat dantesque disputé dans une chaleur de four, Alizé Cornet a terrassé l'ancienne n°1 mondiale Simona Halep (6-4, 3-6, 6-4) et s'est ainsi qualifiée pour la première fois de sa carrière pour les quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem, ce lundi à Melbourne.

La Française, qui avait pourtant essuyé une terrible défaillance physique dans le 2e set, s'est magistralement reprise pour signer ce qui restera l'une des victoires les plus épiques - et les plus belles - de sa carrière. Elle bat ainsi une sorte de record en atteignant son premier quart majeur à sa 63e tentative, stade auquel elle affrontera l'Américaine Danielle Collins.

28 coups pour un lob gagnant : Cornet sort une défense de fer face à Halep

