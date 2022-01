Il a pris son temps, mais le couperet est finalement tombé. Après plusieurs jours d'enquête supplémentaires et avoir analysé de nouveaux éléments dans ce qu'il convient d'appeler désormais l'affaire Novak Djokovic, Alex Hawke, le ministre de l'Immigration australien, a décidé d'annuler à nouveau le visa du numéro 1 mondial serbe, comme rapporté notamment par l'AFP.

Pour motiver son choix, Hawke a évoqué dans un communiqué des raisons de "santé publique" et "d'intérêt général". A l'heure actuelle, le tenant du titre ne peut donc plus disputer l'Open d'Australie, qui débute lundi, mais ses avocats devraient faire appel.

C'était la tendance évoquée dans les médias australiens ces derniers jours et elle a été confirmée dans les faits. Comme il en avait la possibilité grâce à la loi australienne, Alex Hawke a exercé son pouvoir unilatéral pour rendre caduque le jugement de lundi dernier qui avait rendu sa liberté à nonuple vainqueur de l'Open d'Australie. Et pour ce faire, il a analysé tous les documents qui lui ont été fournis cette semaine à la fois par "le ministère de l'Intérieur, la police aux frontières australienne et M. Djokovic", comme il l'a précisé dans son communiqué. Une telle décision pourrait non seulement entraîner l'expulsion immédiate du Serbe, mais aussi une interdiction de revenir dans le pays de trois ans.

Il semble donc que les informations sur le comportement de Novak Djokovic après son test positif au covid-19 le 16 décembre dernier - apparition publique au côté d'enfants le 17 et rencontre avec nos confrères de L'Equipe le 18 -, ainsi que la fausse information donnée à son arrivée en Australie sur ses voyages durant la quinzaine précédente aient pesé lourd. L'intéressé, lui-même, avait d'ailleurs été contraint d'admettre des "erreurs" dans un long message sur les réseaux sociaux.

Plus d'informations à suivre...

