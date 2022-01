Open d'Australie

Il n'y avait qu'une légende du jeu pour réaliser pareille prouesse. A 35 ans, alors qu'il avait le pied gauche dans le plâtre voici quelques mois seulement, Rafael Nadal a décroché dimanche le 21e titre du Grand Chelem de sa carrière, devenant pour la première fois le seul recordman en la matière devant ses rivaux Roger Federer et Novak Djokovic (20 sacres chacun). Et il l'a fait avec la manière en remontant en finale deux sets (2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5) au numéro 2 mondial Daniil Medvedev, d'une décennie son cadet, après 5h24 de combat. Il a ainsi remporté tous les Majeurs à au moins deux reprises.

Un sourire incrédule et des larmes. Telle a été la réaction de Rafael Nadal après ce qui restera sans doute comme l'une des performances les plus ahurissantes de son immense carrière. Ce triomphe, le Majorquin est allé le chercher au plus profond de lui-même en restant fidèle à ce qui aura été le credo de sa "vie tennistique" comme il l'appelle : se battre jusqu'au bout. C'est cette croyance absolue que rien n'est jamais fini avant le dernier point qui a permis au Taureau de Manacor de renverser une finale longtemps promise à Daniil Medvedev.

