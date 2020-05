Parmentier : "Pour moi, c'est triste parce que ça va être une fin bizarre"

Dans un entretien accordé à nos confrères de L'Equipe, Pauline Parmentier, 34 ans, a confirmé qu'elle devrait bien prendre sa retraite à la fin de la saison. La Française espère bien disputer en septembre un dernier Roland-Garros, même si elle ne se fait pas trop d'illusions sur la reprise du tennis en 2020 à cause de la pandémie de coronavirus.

Elle vit dans l'incertitude. Comme toutes ses collègues joueuses professionnelles, Pauline Parmentier ne sait pas si elle rejouera au tennis sur le circuit en 2020. Mais si la pandémie de COVID-19 venait à empêcher la reprise - pour le moment inenvisageable avant le 13 juillet prochain -, la Française ne pourrait bien plus reprendre la raquette du tout. Car elle avait annoncé en début d'année que cette saison serait la dernière. Dans un entretien accordé à L'Equipe samedi, elle confirme d'ailleurs ses intentions même si une annulation de Roland-Garros en septembre pourrait la faire changer d'avis.

"Je trouve que c'est encore plus dur pour ceux qui commencent et viennent de rentrer dans les 100. En termes de doutes, c'est terrible pour eux. Comment vont-ils gérer le classement ? Est-ce que les tournois vont reprendre ? Comment ça va se passer ? C'est plus flippant. Pour moi, c'est triste parce que ça va être une fin bizarre", estime-t-elle ainsi, confiant croire de moins en moins à la possibilité de jouer une dernière fois sur la terre battue de la Porte d'Auteuil.

J'ai 34 ans et j'ai envie de passer à autre chose

Pour tromper l'ennui et se rendre utile dans cette période trouble, Parmentier a décidé d'agir pour soutenir le personnel soignant en préparant des plateaux-repas. Confinée à Paris, les voyages incessants du circuit WTA ne lui manquent pas. Peut-être un signe que la page est définitivement tournée pour elle. "Si je devais repartir (en 2021, ndlr), le but serait d'aller jusqu'à Roland. Aujourd'hui, je suis 150e, ce qui signifie que je ne peux pas faire les tournois que je veux. Est-ce que je suis prête à faire huit mois de challengers ? C'est compliqué. Je me raccroche à Roland en septembre. Le jour où la décision tombera, je re-réfléchirai. Aujourd'hui, j'ai 34 ans et j'ai envie de passer à autre chose."

Pour que la sortie soit belle, un dernier tour sur la terre battue parisienne à l'automne ne serait pas de refus. Dans le cas contraire, il sera temps de tirer un trait sur une saison 2020 maudite pour se rappeler la dernière grande émotion de sa carrière : son sacre avec l'équipe de France de Fed Cup en Australie en novembre dernier.

