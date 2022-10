Tennis

Paul-Henri Mathieu dans DiP Impact : "Les wild-cards doivent tourner le plus possible et ne pas être une habitude"

Directeur du haut niveau à la DTN, Paul-Henri Mathieu était l'invité de DiP Impact, émission à écouter en intégralité en podcast, pour parler des difficultés du tennis français à retrouver un second souffle après les départs à la retraite des Tsonga et Simon. Pour PHM, on facilite trop à certains jeunes joueurs talentueux l'accès à de gros tournois, via des invitations devenues trop systématiques.

00:07:06, il y a 23 minutes