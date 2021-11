Bienvenue dans Players' Voice, la tribune offerte par Eurosport aux grandes figures du tennis. Dans ce numéro, Hubert Hurkacz retrace les temps forts de sa saison, revient sur ce qu'a signifié pour lui sa victoire sur son idole d'enfance Roger Federer, et explique comment le triomphe de sa jeune compatriote polonaise Iga Swiatek l'a inspiré.

Quand j'étais petit, Roger Federer était mon idole. A chaque fois que je le pouvais, je me souviens que j'essayais de le regarder jouer le plus possible à la télévision. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser mon rêve : jouer les plus grands tournois du monde à mon tour un jour.

Ad

Quand j'ai joué et gagné contre lui à Wimbledon cette année, ce n'était qu'un pur moment de bonheur. C'était un match extrêmement intense pour moi, dans une ambiance fantastique. Affronter un joueur comme Roger sur le Centre Court, et parvenir à l'emporter, c'était un sentiment irréel - même maintenant je n'arrive pas vraiment à décrire cette expérience. Il ne se passe pas beaucoup de temps au filet à la fin d'un match, mais il m'a dit que j'avais bien joué et m'a souhaité bonne chance pour le reste du tournoi, ce qui signifiait beaucoup pour moi.

Tennis Vitesse, créativité, œil aiguisé : Gaston devra avant tout rester lui-même pour aller plus haut IL Y A UNE HEURE

Cette victoire en quart de finale est assurément l'un des moments les plus mémorables de ma saison. C'était plus qu'une simple victoire, parce que ça signifiait en quelque sorte que j'avais fait un pas de plus pour détruire les barrières mentales que je m'étais construites. Ça m'a montré que je pouvais réussir de grandes choses. Wimbledon, et ce que j'ai réussi à Delray Beach, Miami et Metz, ce sont des accomplissements qui ont tous eu la même importance pour moi, dans le sens où ils m'ont donné de la confiance pour continuer à me pousser plus loin.

Dès le tout début de l'année, j'ai cru que ma saison serait un succès, mais je ne peux pas mentir et dire qu'il n'y a pas eu des hauts et des bas. C'est comme si j'étais dans un processus perpétuel de développement personnel. L'année a commencé vraiment fort parce que j'ai gagné le titre à Delray Beach, mais dans la foulée j'ai connu une série d'éliminations précoces jusqu'à Miami.

Là-bas, j'ai affronté Jannik Sinner en finale, un match qui aurait pu être délicat à gérer parce que c'est l'un de mes meilleurs amis sur le circuit. Mais quand on entre sur le court, on pense toujours à jouer son meilleur tennis. On fait tout son possible pour gagner. Peu importe qu'on joue face à un ami ou pas, on se prépare de la même façon. Il faut se préparer à ce que l'adversaire va vous proposer sur le court. Il faut se concentrer sur sa tactique. Que vous appréciez le type en face ou pas n'a pas d'importance. C'était mon approche du match et j'imagine que c'est comme ça que j'ai gagné mon premier Masters 1000.

D'un point de vue global, je pense que cette saison a été ma meilleure sur le circuit parce je sens que je suis beaucoup plus conscient de ce qu'il se passe sur le court. Mentalement, je me sens plus fort, physiquement aussi. J'ai progressé dans mon jeu vers l'avant et je pense que mon service s'est beaucoup amélioré.

Ce serait sympa de gagner un titre en Grand Chelem un jour. La victoire d'Iga (Swiatek) à Roland-Garros l'année dernière a assurément été une grande source d'inspiration pour moi. C'était quelque chose de génial. Elle nous a tous montré qu'une Polonaise pouvait avoir des succès si fantastiques, et c'était incroyablement motivant de voir ce que sa réussite a signifié pour tout le monde chez nous. Quand nous nous voyons dans des tournois, c'est toujours super de prendre des nouvelles l'un de l'autre, et je suis de près ses résultats. On croise les doigts l'un pour l'autre et on se soutient beaucoup.

Hubert Hurkacz et Iga Swiatek en 2021 Crédit: Eurosport

Grâce à mes résultats, j'espère vraiment pouvoir inspirer les gens, surtout depuis que je suis dans le Top 10. C'était assurément mon rêve et ce serait cool d'y rester pendant de nombreuses années. Évidemment, il y a certains facteurs que je ne contrôle pas, mais tant que je continue à préparer au mieux physiquement et mentalement mes matches, alors je me donne les meilleurs moyens possibles pour y arriver.

J'ai la même approche concernant le Masters. Me qualifier pour Turin et jouer dans un tel tournoi serait fantastique. Ce serait une étape à part dans ma carrière et je ferai tout ce que je peux pour y être.

Hubert s'est qualifié pour Turin la semaine dernière en atteignant les demi-finales du Rolex Paris Masters.

Hubert Hurkacz au Rolex Paris Masters en 2021 Crédit: Getty Images

ATP Next Generation Une nouvelle démonstration pour filer en demies : le résumé de la victoire de Korda face à Baez IL Y A UNE HEURE