Pour Federer, la chasse au Connors est plus que jamais ouverte

Roger Federer détient déjà un paquet de records à l'échelle de l'histoire du tennis. Notamment en Grand Chelem. Mais le champion suisse est toujours derrière un certain Jimmy Connors dans quelques domaines prestigieux. L'exceptionnelle longévité de la carrière de l'Américain lui a permis d'établir des marques références des années 70 au début des années 90. Certaines semblaient inaccessibles mais Federer, peu à peu, se rapproche de Jimbo. Plutôt trois fois qu'une. La preuve.

Victoires sur gazon : Presque dans la poche

Pour s'imposer à Stuttgart cette semaine, Roger Federer a eu besoin de quatre victoires puisqu'il entrait directement en huitièmes de finale. Le numéro deux mondial a donc porté à 168 son nombre de matches gagnés en carrière sur gazon. Le voici donc à deux minuscules encablures de Jimmy Connors en la matière. L'Américain avait engrangé 170 victoires sur herbe au cours de son interminable parcours.

Il faudrait une assez invraisemblable catastrophe pour que Federer ne dépasse pas Connors. Dès ces prochains jours, à Halle, il aura l'occasion de s'approprier ce record. Il lui suffira d'atteindre les quarts de finale pour l'égaler, et les demies pour le battre. Sachant qu'en 15 participations, il a toujours atteint les quarts de finale, et qu'il s'est hissé 13 fois au minimum dans le dernier carré, le coup parait plus que jouable. Le Bâlois jouera pour un 10e titre en Allemagne.

Joueur Pays Victoires 1. Jimmy Connors Etats-Unis 170 2. Roger Federer Suisse 168 3. John Newcombe Australie 135 4. Lleyton Hewitt Australie 129 5. Ken Rosewall Australie 126 6. Phil Dent Australie 122 6. Stan Smith Etats-Unis 122 8. John McEnroe Etats-Unis 121 9. Boris Becker Allemagne 116 10. Tony Roche Australie 115

Titres en carrière : Mission difficile, mais plus impossible

Ce record-là semblait vraiment hors de portée de Roger Federer. En octobre 2015, il avait décroché son 88e titre lors de "son" tournoi, à Bâle. Ensuite, plus rien jusqu'au début de l'année 2017. Lorsqu'il est revenu après six mois d'absence il y a un an et demi, Federer pointait donc encore à plus de vingt titres de l'invraisemblable record de Jimmy Connors, vainqueur de 109 tournois. Le seul homme à compter une carte de visite à trois chiffres. Sachant que Federer avait déjà passé les 35 ans, et au vu de ses difficultés du moment, qui aurait pu imaginer qu'il serait une menace crédible pour l'Américain ?

Sauf que son retour au premier plan a tout changé. Roger Federer a remporté sept tournois en 2017, soit son meilleur bilan depuis... dix ans. A la fin de la saison dernière, son palmarès affichait donc 95 titres, un de plus qu'Ivan Lendl, longtemps le dauphin de Connors. Cette saison, il est parti sur des bases aussi élevées, en s'imposant à l'Open d'Australie, à Rotterdam et à Stuttgart. Trois titres, soit exactement comme il y a un an à la même époque (Open d'Australie, Indian Wells, Miami). Il manque donc encore onze titres à Federer pour rejoindre Connors.

C'est à la fois peu et beaucoup. Peu au rythme qui est le sien depuis dix-huit mois. Admettons que le Suisse boucle 2018 avec le même CV que l'an passé, soit sept titres. Il serait à 102 titres. Une saison supplémentaire à sept victoires le mettrait à hauteur du recordman. Dit comme ça, cela parait simple. Sauf que Federer a bientôt 37 ans et qu'il lui faudra, pour qu'il écrive cette page d'histoire-là, conserver le niveau qui est le sien depuis un an et demi pendant encore au moins un an et demi et que son corps le laisse tranquille durablement. C'est tout à fait possible, mais ce n'est tout de même pas garanti. Mais au moins cette perspective-là est-elle aujourd'hui crédible.

Joueur Pays Titres (Ere Open) Finales (Ere Open) 1. Jimmy Connors Etats-Unis 109 164 2. Roger Federer Suisse 98 148 3. Ivan Lendl Etats-Unis 94 146 4. Rafael Nadal Espagne 79 115 5. John McEnroe Etats-Unis 77 109 6. Rod Laver Australie 74 96 7. Novak Djokovic Serbie 68 98 8. Björn Borg Suède 64 89 8. Pete Sampras Etats-Unis 64 87 10. Guillermo Vilas Argentine 62 102

Matches gagnés en carrière : Un long chemin...

Autre effet de la longévité de Jimmy Connors, le gaucher de l'Illinois a établi des standards hors normes en termes de matches gagnés tout au long de sa carrière. Quand il a raccroché, Jimbo avait 1256 victoires derrière lui sur le circuit professionnel. Seuls deux autres joueurs ont pour l'heure réussi à franchir la barre des 1000 succès : Ivan Lendl, qui a compilé 1068 victoires, et Roger Federer. Le Suisse, après son sacre à Stuttgart, affiche désormais 1153 victoires au compteur. Il lui en manque donc 104 pour dépasser Connors et s'offrir cet autre record mythique du tennis mondial.

Comme pour le nombre de titres, tout dépendra de ce que Federer a encore sous le capot et du temps qu'il voudra s'accorder sur les terrains. Depuis janvier 2017, il a signé 73 victoires. Pour rejoindre Connors, il devra donc sans doute jouer au-delà de la saison 2019. S'il demeure aussi compétitif, il pourrait alors envisager d'effacer Connors quelque part au cours de l'année 2020. Nous n'y sommes pas encore. Surtout, ses impasses répétées sur terre battue le pénalisent. Car si rien ne dit qu'il serait en mesure d'y glaner des titres supplémentaires, il pourrait en revanche sans aucun doute y ajouter quelques victoires. Celles-ci lui manqueront peut-être à l'heure des comptes.