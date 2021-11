C'est un sujet autour duquel Rafael Nadal et Novak Djokovic s'opposent depuis plusieurs mois. Alors que le Serbe a d'ores et déjà fait savoir qu'il ne communiquerait pas sur sa propre situation vaccinale, plusieurs mois après avoir révélé ne pas être "pour les vaccins", l'Espagnol a de nouveau abordé la question, ce samedi, lors d'une interview accordée à Marca.

"Je comprends que certaines personnes ne souhaitent pas être vaccinées, mais cela me semble être une posture un peu égoïste, a confié le Majorquin après avoir été interrogé sur la situation sanitaire en Espagne. Nous ne connaissons pas à 100% les effets des vaccins mais nous devons nous fier aux médecins. Car ce que nous connaissons, ce sont les effets du virus lorsque nous ne sommes pas vaccinés."

La présence de Djokovic en Australie reste incertain

Il y a un peu plus d'un an, après la vive polémique soulevée par les propos de Djokovic, le Taureau de Manacor s'était permis un petit recadrage. "Personne ne peut obliger personne. Chacun est libre, avait-il confié, en mai 2020, au quotidien espagnol La Voz de Galicia lundi. Mais si vous appartenez à un circuit qui a des règles, si celles-ci exigent que vous vous vacciniez pour protéger tous les autres, alors Djokovic devra se vacciner s'il veut continuer à jouer au plus haut niveau. Cela vaut pour moi aussi."

Pour l'heure, la présence de Novak Djokovic à Melbourne, en janvier prochain, pour disputer l'Open d'Australie, est très incertaine, les autorités locales ayant d'ores et déjà fait savoir que la vaccination serait obligatoire pour entrer dans le pays.

