Plus encore que du côté de ces messieurs, de nombreuses têtes d'affiche du circuit WTA ont décidé de ne pas se rendre à New York pour disputer le tournoi de Cincinnati et surtout l'US Open. Au point de promettre un palmarès au rabais ? Pour Serena Williams, c'est un tout petit peu plus compliqué que cela...

Ashleigh Barty. Simona Halep. Elina Svitolina. Bianca Andreescu. Kiki Bertens. Belinda Bencic. Six des huit meilleures joueuses du monde ne sont pas à New York pour y disputer le tournoi de Cincinnati et, surtout, l'US Open, qui débutera dans la foulée. Pour l'immense majorité d'entre elles, c'est la crainte du Covid-19 et les conditions sanitaires qui les ont poussées à renoncer, à l'image de Simona Halep. "J’ai toujours dit que je placerais ma santé au cœur de ma décision et c’est pourquoi je préfère rester en Europe et m’entraîner", a expliqué la Roumaine.

Serena Williams, elle, sera bien là. Vingt-deux ans après sa première participation. La légende vivante du tennis américain l'avoue pourtant, elle aussi s'est demandé si elle allait venir. Elle a même d'abord longtemps cru que le tournoi n'aurait de toute façon pas lieu. "Je me disais, 'aucune chance que ça puisse se tenir de toute façon', avoue-t-elle. J'ai eu des discussions constructives avec plusieurs personnes de l'USTA, sur les protocoles qu'ils comptaient mettre en place et ça m'a aidé à me sécuriser. Je ne me sens pas en danger."

Cet US Open, ce sera d'abord un test au niveau mental

Contrairement à beaucoup d'autres, Serena est donc là pour tenter de décrocher ce fameux 24e titre du Grand Chelem synonyme de record absolu. Elle n'a plus gagné de Majeur depuis l'Open d'Australie 2017 et a perdu ses quatre dernières finales, à Wimbledon et à l'US Open en 2018 et 2019. Pour elle ou une autre, faudra-t-il considérer un éventuel sacre comme un triomphe, sinon au rabais, en tout cas avec un moindre mérite ? Au vu des absences, certains proposent de mettre un astérisque dans les palmarès à côté du nom de la gagnante.

"Astérisque ou pas, il va quand même falloir jouer au tennis, rappelle Williams qui, à l'instar de Novak Djokovic, a choisi de louer une maison plutôt que de résider à l'hôtel. Je suis là, beaucoup de joueuses sont là et, oui, beaucoup ne sont pas là. Mais de toute façon, je pense que toute cette année mérite un astérisque. C'est une année tellement spéciale. Nous n'avons jamais vécu quelque chose de semblable. Je parle de notre génération, au sens large, de l'immense majorité des gens actuellement en vie. C'est un moment historique, point."

Pour l'ancienne numéro un mondiale, oui, il faudra un astérisque dans les palmarès de cette saison 2020, mais bien pour en souligner le caractère exceptionnel et non pour en atténuer la portée ou le mérite. "Pour que cela reste une leçon pour l'avenir, dit-elle. Si vous gagnez dans ces conditions, vous vous en souviendrez comme quelque chose d'unique. Vous pourrez dire 'je suis parvenue à gagner dans des circonstances complètement dingues, sans public, mais j'ai surmonté tout ça'." Serena Williams en est convaincue : "Cet US Open, ce sera d'abord un test au niveau mental."

