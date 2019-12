Roger Federer est probablement béni des Dieux. Il y a presque vingt ans, un accident aurait pu gâcher la carrière de la légende du tennis. Après l'Open d'Australie 2000 et une défaite au 3e tour face à Arnaud Clément, le tennisman a frôlé la catastrophe sur une piste de Crans-Montana en Suisse. "J'ai bien conscience d'avoir été chanceux, surtout quand je suis allé skier comme un dingo avec Marc Rosset. Je lui ai dit : « allez, je prends cette bosse » et j'ai volé dix mètres pour me retrouver cent mètres plus bas", a-t-il raconté dans La Tribune de Genève et à Tages Anzeiger.

Une chute qui a beaucoup inquiété son aîné. "Roger avait plus de mal que moi à encaisser le décalage horaire. Je me souviens qu'il s'était endormi un soir au resto chinois. On était sur la piste de la descente dames, là où il y a un enchaînement de deux bosses, explique Marc Rosset au Matin. Et à la troisième descente, je vois un gars me dépasser à fond. Sauf qu'en l'air, il perd l'équilibre et part en arrière. Là, je me suis dit : ''on est mal''. Il était dans la neige. Je suis arrivé vers lui et, quand il m'a dit ''O.K.'', j'étais vraiment soulagé."

Roger Federer en double avec Marc Rosset, au début de sa carrière.Getty Images

Le vainqueur de Roland-Garros 2009 n'a jamais caché avoir manqué de sérieux au début de sa carrière. "Entre 16 et 22 ans par exemple, j'ai parfois fait n'importe quoi à côté du tennis et j'aurais pu me blesser de façon irréversible, a-t-il indiqué. Si je regarde en arrière, je n'ai pas toujours été rigoureux et prudent comme aujourd'hui". Aujourd'hui, Roger Federer est sûrement l'un des joueurs les plus sérieux du circuit. La preuve, il demeure au sommet, encore à 38 ans.