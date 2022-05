Tennis

Renault - Groundbreakers - Le feu contre la glace : McEnroe raconte sa relation avec Borg

John McEnroe revient sur son premier succès à Wimbledon, le 4 juillet 1981. Ce jour-là, l'Américain bat un certain Bjorn Borg en finale et triomphe au All England Club. Sa carrière, sa relation avec le Suédois, son opposé, est ici décryptée. Groundbreakers est une nouvelle série incarnée par John McEnroe. Elle destinée à raconter l'histoire de ceux qui ont fait bouger les lignes dans le tennis.

00:04:00, il y a 23 minutes