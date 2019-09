Retraité des terrains, Nivet bat un record… raquette en main

Benjamin Nivet a le sport dans le sang. Après une carrière de joueur professionnel de football à la longévité exceptionnelle achevée en fin de saison dernière à 42 printemps, il n’est pas du genre à se relâcher. Il continue donc à faire du sport, mais avec une plus petite balle, puisqu’il a pris sa licence au Tennis Club de Troyes. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le bougre n’est pas maladroit avec une raquette puisqu’il a surpris son monde en établissant un record dans le tournoi du club.

En trois semaines de compétition, Nivet, pour le moment non classé, a ainsi enchaîné 13 victoires sans perdre le moindre set contre des joueurs de 4e et 3e séries (de non classé à 15/2). C’est finalement un 15/1, le dénommé Paul Dufour, qui a arrêté son fol enchaînement. "Je suis content de ce que j’ai fait, je me suis bien amusé…", a commenté tout en sobriété l’intéressé, fidèle à sa réputation.