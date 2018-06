"Je ne savais pas qu'elle était aussi obsédée par moi" : Sharapova et le syndrome Williams

"Je ne savais pas qu'elle était aussi obsédée par moi". Par ces mots, Serena Williams a lancé le match face à Maria Sharapova, choc de la journée de lundi à Roland-Garros. Plus de deux ans après leur dernière confrontation (Open d'Australie 2016), l’Américaine et la Russe se retrouvent pour un match qui sent la poudre. Encore plus depuis la sortie de l’autobiographie, "Imparable," de Maria Sharapova dans laquelle elle accorde une large place à sa rivale.

Vidéo - Sharapova a sorti le grand jeu et attend Serena : les temps forts de sa victoire 02:38

Il ne faut pas feuilleter beaucoup de pages de ce livre pour trouver mention de Serena Williams, deux pour être précis. "Serena Williams a marqué les sommets et les limites de ma carrière", pose d’emblée Sharapova. Et comment la contredire ? C’est face à l’Américaine qu’elle a explosé à la face du monde en remportant la finale de Wimbledon 2004, à 17 ans. Depuis ? Une victoire et 18 défaites consécutives. "Ça m’est devenu impossible de battre Serena, confirme la lauréate de Roland-Garros 2012. Il y a une raison pour ça – elle le sait, et elle sait que je le sais. C’est notre secret."

" Je ne perdrai plus jamais contre cette garce "

Ce secret dont parle Maria Sharapova serait, selon elle, la cause de la haine profonde que lui voue Williams. La scène se passe dans les vestiaires de Wimbledon suite à la victoire de la Russe. "J’ai entendu Serena en larmes, raconte Sharapova dans son livre. […] Je suis sortie le plus vite que j’ai pu mais elle savait que j’étais là. […] Je pense que Serena m’a détestée d’avoir été la gamine maigrichonne qui l’a battue. Je pense qu’elle m’a détestée parce que je l’ai vue au plus bas. Elle ne me l’a jamais pardonné. Peu de temps après le tournoi, j’ai entendu que Serena avait dit à un ami qui me l’a ensuite répété – ‘Je ne perdrai plus jamais contre cette petite garce."

18 défaites de suite pour Sharapova face à Williams

En conférence de presse à Roland-Garros, il a évidemment été question de ce passage du livre et Serena Williams s’est dit "déçue". "Je crois qu'on n'a pas à parler de manière pas très positive dans un livre", a-t-elle ajouté. Au moment d’entrer sur le court Philippe-Chatrier ce lundi, Williams aura-t-elle en tête ce que Sharapova a écrit sur elle ? Ce qui est sûr, c’est qu’à l’inverse, Sharapova a en tête l’ascendant psychologique que l’Américaine possède sur elle. Et il faut peut-être chercher dans ce syndrome d’infériorité, le pourquoi de ce passage et la large présence de sa rivale dans son livre.

Vidéo - Serena Williams est montée en puissance pour rejoindre Sharapova 03:01

"Je crois qu'il y a beaucoup de choses dans son jeu où elle est beaucoup plus forte que moi, assume la Russe. Bien sûr, les résultats en disent long, et les chiffres ne mentent pas". Les chiffres aujourd’hui sont donc 19 défaites pour 2 victoires, 18 revers consécutifs, aucun succès depuis 2004 et même aucun set inscrit depuis 2013 ! De là à dire que Maria Sharapova fait un blocage psychologique quand elle joue Serena Williams, il n’y a qu’un pas.

Les récents résultats des deux joueuses et leur forme du moment pourraient en revanche bien donner une autre lecture à l’affiche. "Je dois dire très franchement que je pense qu'elle est favorite dans ce match", expliquait Williams samedi. Maria Sharapova est-elle du même avis ?