Le patron avait-il un message à envoyer ? Une chose est sûre, Novak Djokovic a impressionné pour son entrée en lice mardi à Roland-Garros. Si la victoire du numéro 1 mondial face à Mikael Ymer, 80e à l’ATP, n’est évidemment pas une surprise, il y a ajouté la manière mardi, n’abandonnant que 5 petits jeux à son adversaire (6-0, 6-2, 6-3) en 1h38 sur le court Philippe-Chatrier. Au 2e tour, il sera opposé au Lituanien Ricardas Berankis qui s’est défait dans le même temps du Bolivien Hugo Dellien (6-1, 6-4, 6-4).

Après avoir gagné le Masters 1000 de Rome, il avait confié son bonheur en formulant seulement un souhait en vue de Roland-Garros : hausser encore son niveau de jeu. Force est de constater, quelques jours plus tard, que Novak Djokovic a été exaucé. En tout cas, il a clairement haussé le ton par rapport à ces dernières prestations sur terre battue, au cours de ce 1er tour très à sa portée certes mais qu'il a mené de main de maître.

25 amorties tentées au coeur d'une première balade

Il ne s'agit pas ici de tirer des conclusions hâtives sur la capacité ou non du numéro 1 mondial à aller chercher un 2e titre du côté de la Porte d'Auteuil, et son 18e titre en Grand Chelem. Personne n'est capable de faire de telles prédictions. Mais Djokovic a lancé de la meilleure des manières sa quinzaine, c'est un fait. A aucun moment, il n'a laissé le moindre espoir au pauvre Mikael Ymer, trimballé d'un bout à l'autre du court Philippe-Chatrier dès les premiers échanges et qui accusait déjà un set de retard après 20 minutes (6-0).

Heureusement pour lui, le Suédois a trouvé un peu de plaisir dans son envie perpétuelle de s'accrocher, alors que l'issue était inéluctable. Et il en a été récompensé épisodiquement, notamment en réalisant le plus beau point du match (et sans doute de la quinzaine à venir) : un superbe passing-tweener qui a dû rappeler à Djokovic celui qu'il avait subi il y a quelques années en demi-finale de l'US Open face à un certain Roger Federer. Mais la marge du Serbe mardi était telle qu'il a préféré en sourire et applaudir son adversaire. Car dans tous les autres secteurs du jeu, Djokovic a impressionné.

Djokovic est resté cloué au sol : le passing-tweener magnifique d’Ymer

Dans des conditions humides et sur une terre battue lourde malgré le toit du court Philippe-Chatrier, le match a parfois pris des allures de session d'entraînement avec au programme un exercice spécifique sur l'amortie. Le numéro 1 mondial a martyrisé et fait courir son adversaire avec ce coup dont il a usé et parfois abusé (25 dans le match !). Mais il a surtout impressionné par ses nombreuses accélérations de coup droit et par son engagement total sur chacune de ses frappes (32 coups gagnants pour 22 fautes directes). Seule une petite alerte au bras droit l'a perturbé en début de 3e set, il a d'ailleurs exécuté quelques mouvements d'assouplissement, sans paraître gêné dans le jeu. Par ailleurs, tous les voyants sont bien au vert pour la tête de série n°1.

