La sensation s'est confirmée : Marin Cilic est sur un petit nuage actuellement. Lors de ce quart de finale à Roland-Garros contre Andrey Rublev, le 23e joueur mondial s'est imposé au terme d'un intense combat en cinq manches et 4h10 de jeu (5-7, 6-3, 6-4, 3-6, 7-6). Qualifié pour la première fois de sa carrière en demi-finale à Porte d'Auteuil au terme d'un super tie-break autoritaire, Cilic devient le cinquième tennisman de l'ère Open à avoir au moins joué une demi-finale de chaque tournoi du Grand Chelem. Au prochain tour, le vainqueur de Gilles Simon plus tôt dans le tournoi affrontera le survivant du duel nordique entre Casper Ruud et Holger Rune. Et attention, sa présence dans le dernier carré pourrait bien lui donner d'autres idées...

