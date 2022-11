Tennis

ROLEX PARIS MASTERS - "16 ans d'écart mais une belle communion" : l'interview croisé de Simon et Aug

ROLEX PARIS MASTERS - Gilles Simon et Felix Auger-Aliassime ont partagé un dernier moment ensemble, hors du court. Dans une ambiance amicale et chaleureuse, les deux joueurs ont accordé un interview à Eurosport. Le français, s'est également confié sur sa fatigue physique et son bonheur d'avoir profité du tennis jusqu'à la fin.

00:05:21, il y a une heure