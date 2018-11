Karen Khachanov s'impose en huitième de finale face à John Isner (6-4, 6-7, 7-6)

Troisième victoire en trois confrontations sur le circuit ATP, pour Karen Khachanov face à John Isner. Le Russe, 18e mondial, n'a concédé aucune balle de break à l'Américain, ce jeudi à Bercy, en huitième de finale du Masters 1000 parisien. Il a pris une fois le service de son adversaire et s'est imposé en trois manches [6-4, 6-7(9), 7-6(8)], après 2h28 d'un duel très serré.

Moins prolifique en termes d'aces (11 à 19), Khachanov a assuré derrière ses premières balles (92% de réussite, contre 84%). Il a conclu sur sa cinquième balle de match (trois au deuxième set, deux dans la dernière manche), enchaînant un bon retour et un passing parfait. En quart de finale, il affrontera Alexander Zverev (tête de série N.4) ou Diego Schwartzman (tds N.15).

Pour Londres, Isner n'a plus son destin en main

John Isner, de son côté, réalise une très mauvaise opération dans l'optique d'une éventuelle participation au Masters de Londres (11-18 novembre). Dixième à la race, le demi-finaliste du dernier Wimbledon ne peut que compter sur de potentiels forfaits − Rafael Nadal et Juan-Martin del Potro étant notamment incertains − pour prendre part au tournoi londonien. De plus, Borna Coric et Fabio Fognini peuvent encore le dépasser, en cas de victoire finale à Paris.