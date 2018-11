Masters Paris-Bercy : Karen Khachanov, heureux sous un toit

Sous un toit, les projecteurs braqués sur lui, Karen Khachanov se sent dans son élément. Le joueur de 22 ans a impressionné son monde cette semaine au Rolex Paris Masters en dominant trois top 10 de suite. John Isner, contre qui il a sauvé deux balles de match, Alexander Zverev puis Dominic Thiem, un parcours impressionnant où il est monté en puissance. Le voici en finale d'un Masters 1000 pour la première fois de sa carrière. Une performance qui arrive sur dur indoor, là où le jeu du Russe s'exprime le mieux.

1 mètre 98, un service puissant, le natif de Moscou a le jeu idéal pour briller sous un toit, là où la surface est rapide, où les rebonds fusent. En un coup de raquette, Karen Khachanov à la puissance nécessaire pour déborder ses adversaires, notamment avec son coup droit. A Paris, la surface lui convient à merveille et lui permet d'exprimer tout son talent. "J'adore être sur le court ici à Paris, je me sens bien. Beaucoup de gens viennent me supporter, ça fait plaisir", a déclaré le Russe après sa victoire face à Dominic Thiem en demi-finale.

Deux titres en Indoor en 2018

Depuis le début de la saison, Karen Khachanov a remporté deux titres sur le circuit ATP, tous acquis sur dur indoor. A Marseille tout d'abord, en février dernier, où il a notamment dominé Tomas Berdych et Lucas Pouille sur son chemin victorieux. Puis à Moscou, chez lui, il y a deux semaines où il n'a perdu qu'un seul set, face à son compatriote Daniil Medvedev. Grâce à ses performances, Khachanov a intégré le top 20 pour la première fois de sa carrière le 22 octobre dernier.

"Le meilleur niveau de ma carrière ? J'ai gagné d'autres tournois, mais je suis content de mon niveau actuel, d'être capable d'être frais mentalement et physiquement alors que c'est le dernier tournoi. Cette finale de Masters 1000, c'est un de mes plus grands accomplissements.", a déclaré le Russe après sa demi-finale. Considéré comme un grand espoir du tennis mondial, Karen Khachanov confirme en atteignant à Paris la première finale en Masters 1000 de sa jeune carrière.

En indoor et à Bercy, le joueur de 22 ans semble avoir la même aisance que son compatriote Marat Safin, trois fois vainqueur du tournoi, auquel on le compare depuis le début de sa carrière. Karen Khachanov aura l'occasion dimanche de l'imiter en soulevant le trophée, s'il parvient à dominer Novak Djokovic. "Je suis ravi de m’être qualifié pour la finale. Mais le tournoi n’est pas terminé. J’ai hâte de la jouer, je suis sûr que ça sera un match sympa face à une légende du jeu." S'il s'impose, il deviendrait le premier joueur Russe à être titré à Bercy depuis Nikolay Davydenko en 2006, une autre époque.