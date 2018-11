Rolex Paris Masters - Novak Djokovic se hisse en demi-finale en dominant Marin Cilic en trois sets

Personne ne peut stopper Novak Djokovic. Même quand il est dans un jour moyen. Supérieur à Marin Cilic dans le troisième quart de finale du Rolex Paris Masters, le Serbe s'est qualifié non sans mal pour les demi-finales de cette édition 2018. Vainqueur en trois manches (4-6, 6-2, 6-3), le futur n°1 mondial a signé un 21e succès consécutif sur le circuit et a encore prouvé qu'il était l'actuel patron incontesté de cette seconde partie de saison. Désormais invaincu depuis août dernier et son revers concédé à Toronto face à Stefanos Tsitsipas, Djokovic va s'avancer en grand favori ce week-end pour le titre.

Auteur d'un demi-match en huitième de finale jeudi face à Damir Dzumhur, contraint à l'abandon après un set, le quadruple vainqueur de ce Masters 1000 de Bercy en a bavé pour rallier le dernier carré du tournoi parisien. La faute à un bon Marin Cilic et à un jeu pas totalement réglé cette semaine. Qualifié après 2h11 de combat, l'actuel n°2 mondial - il sera de nouveau n°1 à partir de lundi - a remonté un handicap d'un set avant de dérégler petit à petit la machine Cilic. Avec 37 fautes directes, le 7e mondial a manqué de continuité pour repousser son rival dans ses derniers retranchements. Assez irrégulière, sa première balle lui a surtout manqué dans la deuxième manche où il a perdu le contrôle de cette partie.

Grâce à un break au début de la dernière manche - à 1-1 - Cilic a pourtant eu les clés de la rencontre en main. Cela n'a duré que quelques minutes montre en main. Debreaké dans la foulée à 2-1, le finaliste du dernier Open d'Australie a traversé la fin de la rencontre en étant dominé par le rythme de son adversaire qui en a mis un peu plus à chaque coup et remporté les rallyes. Excellent au retour et tactiquement, Djokovic est passé outre la colère et la frustration pour passer l'obstacle Cilic. Même en souffrant, il gagne.