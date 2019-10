Si ce n'est pas une récompense, ça y ressemble fortement. Ce mercredi, Jo-Wilfried Tsonga s'est offert l'un de ses plus beaux succès sur le circuit depuis son retour à la compétition après une longue blessure. Car le Français a livré une partition presque parfaite face à un ténor du circuit actuel, Matteo Berrettini, 9e joueur mondial et demi-finaliste à Flushing Meadows. Le tout en deux petits sets carrés et moins d'une heure et demie de jeu (6-4, 6-3). Ca vous pose la performance. Au prochain tour, il affrontera Jan-Lennard Struff mais rapproche aussi Gaël Monfils du Masters de Londres en écartant le concurrent numéro un du Français de la course.

Cette défaite de Berrettini, actuellement en position de dernier qualifié virtuel pour le Masters de fin d'année, fait les affaires de Gaël Monfils, un des rares joueurs encore en course pour le prestigieux tournoi réunissant les huit meilleurs joueurs de la saison, et qui pourrait désormais rallier Londres s'il atteint la demi-finale à Bercy. Elle est aussi synonyme de qualification assurée pour le Masters pour le jeune Allemand Alexander Zverev, précisément le champion sortant. Un seul sésame reste donc à attribuer..

Plus d'infos à suivre...