Novak Djokovic est bien le maître incontesté à Paris-Bercy. Le Serbe y a remporté un cinquième titre dimanche en maîtrisant totalement son sujet contre le jeune Denis Shapovalov, balayé en deux sets (6-3, 6-4) et un peu plus d’une heure de jeu (1h05 précisément). Novice en finale de Masters 1000, le Canadien n’a jamais réussi à vraiment se libérer contre un adversaire impressionnant au service. Malgré ce 77e titre en carrière, le 34e dans cette catégorie de tournoi et le 5e de sa saison, le Serbe perdra lundi sa place de numéro 1 mondial au profit de Rafael Nadal, mais pourrait bien la retrouver après le Masters de Londres.

Avant même d’avoir officiellement perdu le trône, il a enclenché avec succès la première phase de son opération reconquête. Novak Djokovic connaît désormais très bien "l’Arbre de Fanti", le trophée de Bercy, mais cela ne l’a pas empêché d’être ravi de le recevoir des mains de Marat Safin, lui-même triple vainqueur dans la salle parisienne. Et le sourire du Serbe était d’autant plus éclatant que la semaine pouvait difficilement mieux se terminer, surtout après avoir connu des débuts pour le moins hésitants et fébriles face à Corentin Moutet mercredi pour son entrée en lice.

Plus d'informations à suivre...