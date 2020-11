Daniil Medvedev est vraiment de retour. Pour la première fois depuis sa folle série de l'été et de l'automne 2019, qui l'avait vu enchainer trois finales, dont deux titres, à Montréal, Cincinnati et Shanghai, le Russe va retrouver une finale de Masters 1000. Le protégé de Gilles Cervara a dominé Milos Raonic en deux manches (6-4, 7-6) samedi en demie dans le silence de Bercy. Ce sera aussi sa toute première finale de l'année 2020. Il y affrontera Rafael Nadal ou Alexander Zverev.

Humbert, encore un match de guerrier... et quelques regrets

De plus en plus impressionnant au fil des tours cette semaine à Paris, à l'image de sa démonstration contre Diego Schwartzman vendredi, Medvedev s'est encore montré très solide face à Raonic, dans une rencontre en deux temps, qu'il a d'abord largement dominée avant de devoir serrer le jeu dans le second set. Impérial dans la première moitié de la rencontre, le N°5 mondial a notamment servi le plomb, ne perdant que quatre points sur sa mise en jeu lors du premier acte, au cours duquel un break dès le 5e jeu lui a suffi.