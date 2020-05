Safin, McEnroe, Pierce... Posez-leur vos questions dans les "Echanges de Légendes" de BNP Paribas

Dans le contexte de crise sanitaire, BNP Paribas a souhaité rendre hommage au tournoi de Roland-Garros avec l’opération "Échanges de Légendes". A partir de jeudi et jusqu'au 10 juin à 19 ou 20h, vous pourrez poser vos questions à plusieurs anciens champions lors de lives Instagram sur le compte "We Are Tennis". Nous en diffuserons ensuite les meilleurs moments en vidéo sur notre site.

Ils ou elles ont été vos idoles de jeunesse. Vous avez sûrement rêvé d'échanger avec eux et c'est une occasion unique de le faire. Dans le contexte de crise sanitaire, BNP Paribas a souhaité rendre hommage au tournoi de Roland-Garros avec l’opération "Échanges de Légendes" et ainsi faire vivre le tennis pendant la période classique du tournoi. De nombreux anciens champions et championnes comme Marat Safin, Mary Pierce ou encore John McEnroe évoqueront ainsi leurs souvenirs lors de lives Instagram par l'intermédiaire du compte "We Are Tennis" à partir de jeudi et jusqu'au 10 juin (à 19h ou 20h). Vous pourrez ainsi leur poser vos questions en direct pendant une heure.

Le lendemain de chaque échange, notre site eurosport.fr diffusera des "best-of" en vidéo de ces séquences. Après une première séquence déjà réalisée avec Martina Navratilova, jeudi, c'est le Suédois Stefan Edberg, finaliste de Roland-Garros en 1989 et six fois titré en Grand Chelem, qui sera au rendez-vous dès 20h. Retrouvez ci-dessous le programme complet de ces lives Instagram d'exception.

Le programme des "Echanges de Légendes"

28 mai à 20h : Stefan Edberg (ancien N°1 mondial, finaliste à Roland-Garros en 1989)

29 mai (20h) : Boris Becker (ancien N°1 mondial, ½ finaliste à Roland-Garros en 1989 et 1991)

2 Juin (20h) : Chris Evert (ancien N°1 mondial, 7 fois vainqueur à Roland-Garros en 2002)

3 juin (20h) : Marat Safin (ancien N°1 mondial, ½ finaliste à Roland-Garros en 2002)

4 juin (19h) : John McEnroe (ancien N°1 mondial, finaliste à Roland-Garros en 1984)

8 juin (20h) : Ivan Lendl (triple vainqueur de Roland-Garros en 1984, 1986 et 1987)

9 juin (20h) : Mary Pierce (vainqueur de Roland-Garros en 2000)

En complément, un tirage au sort solidaire sera lancé à partir du 11 juin sur www.wearetennis.com avec à la clé un objet ayant appartenu à l’une de ces légendes. Pour chaque participation, BNP Paribas reversera 1€ en faveur de l’APHP.

