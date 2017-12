Serena Williams annonce sa rentrée le 30 décembre à Abou Dhabi

"Je suis ravie d'effectuer mon retour à Abou Dhabi". Serena Williams a posté son cadeau de Noël pour ses fans quelques heures avant le 25 décembre. Sur le site des organisateurs du tournoi exhibition, l'Américaine a officialisé sa date de retour sur les courts de tennis. L'Américaine effectuera sa rentrée le 30 décembre face à Jelena Ostapenko.

Serena Williams, 36 ans, n'a plus joué en compétition depuis la fin janvier et son triomphe en Australie pour soulver son 23e titre du GrandChelem. Le plus fou était que, pour son septième titre à Open d'Australie, elle était alors enceinte... Un peu moins de neuf mois plus tard, l'Américaine a mis au monde le 1er septembre une petite Alexis Olympia et s'est mariée le 15 novembre avec Alexis Ohanian, 34 ans, cofondateur du site Reddit.