Suivez les tournois ATP de Dubaï et Acapulco en direct sur Eurosport 1 et Eurosport Player

Le programme tennis sera riche toute la semaine sur Eurosport avec deux tournois disputés en parallèle.

En journée, vous pourrez suivre le tournoi de Dubaï, classé en catégorie 500.

On y retrouvera notamment le numéro 1 mondial Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas ou encore les tricolores Gaël Monfils, Richard Gasquet, Benoit Paire et Pierre-Hugues Herbert.

Et en soirée, l'ATP 500 d'Acapulco au Mexique offrira également un très beau tableau avec les présences de Rafael Nadal, Alexander Zverev, Stan Wawrinka ou encore celle de Nick Kyrgios.

Retrouvez le programme TV complet, à suivre en direct sur Eurosport 1 et Eurosport Player :

Lundi 24 février - En direct sur Eurosport 1

11h00 - ATP Dubaï : 1er tour

23h00 - ATP Acapulco : 1er tour

Mardi 25 février - En direct sur Eurosport 1

09h00 - ATP Acapulco : 1er tour en différé.

11h00 - ATP Dubaï : 1er tour

23h00 - ATP Acapulco : 1er tour

Mercredi 26 février - En direct sur Eurosport 1

09h00 - ATP Acapulco : 1er tour en différé.

11h00 - ATP Dubaï : 2ème tour

23h00 - ATP Acapulco : 2ème tour

Jeudi 27 février - En direct sur Eurosport 1

09h00 - ATP Acapulco : 2ème tour en différé.

12h00 - ATP Dubaï : 1/4F

Vendredi 28 février - En direct sur Eurosport 1

00h00 - ATP Acapulco : 1/4F

08h30 - ATP Acapulco : 1/4F en différé sur Eurosport 2.

14h30 - ATP Dubaï : 1/2F

Dès 14h00 en direct sur Eurosport Player.

Samedi 29 février - En direct sur Eurosport 1

01h00 - ATP Acapulco : 1/2F

05h00 - ATP Acapulco : 1/2F

16h00 - ATP Dubaï : Finale

Dimanche 01 mars - En direct sur Eurosport 1

04h00 - ATP Acapulco : Finale

Pour suivre ces programmes, abonnez-vous à Eurosport Player. Les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2 sont disponibles avec CANAL (chaînes 63 et 64) et FREE (chaînes 34 et 35), hors opérateurs locaux.