Le temps est au beau fixe pour Iga Swiatek, à l'image du ciel parisien. Lundi, la Polonaise a célébré ses 20 ans par une victoire au premier tour, contre la Slovène Kaja Juvan (6-0, 7-5). Entre promenade et combat, une entrée en matière sans trop de stress. Quelques jours avant de souffler ses 20 bougies, elle avait reçu un petit cadeau d'anniversaire avant l'heure sous la forme d'une séance d'entraînement avec son idole, Rafael Nadal. C'était samedi, à la veille du coup d'envoi de la quinzaine parisienne.

Ces deux-là ont un point commun : ils sont tenants du titre à Roland-Garros. Mais avec quinze années et dix-neuf titres du Grand Chelem d'écart, Iga Swiatek était très impressionnée. Elle avait même préparé des antisèches, au cas où elle se retrouverait incapable de savoir quoi répondre à l'heure de lui parler. "J'ai dû me préparer à écrire des petits trucs pour ne pas être silencieuse", a-t-elle confié lundi.

Nadal fait des blagues

Finalement, tout s'est bien passé. "C'était formidable, assure la Polonaise. Rafa est un gars super, et même si je suis un peu introvertie, c'était très amusant pour moi. C'est formidable de voir un tel champion, qui est une personne normale en dehors des courts et qui fait des blagues, qui est un petit peu sarcastique. C'est très agréable et c'est quelqu'un qui peut apporter quelque chose à tout le monde."

Pour elle, c'était aussi l'occasion de découvrir "en vrai" le coup droit nadalien. On dit parfois que Swiatek possède, notamment par son top spin imposant, rare chez les femmes en tout cas par son ampleur, un coup droit à la Nadal. "Oui, bien sûr, j'ai senti son coup droit, dit-elle. C'était incroyable. Son lift aussi, d'ailleurs. Mais c'était une belle expérience pour moi." A l'écouter, cette petite séance était tout ce dont elle avait besoin avant de se lancer, comme le Majorquin, dans la défense de son titre : "Cela m'a donné beaucoup d'énergie positive. C'est vraiment une source d'inspiration pour moi."

Grand moment pour Iga Swiatek, qui s'est entraînée avec son idole Rafael Nadal. Crédit: Getty Images

