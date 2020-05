La Fédération australienne de tennis a annoncé vendredi le décès d'Ashley Cooper à l'âge de 83 ans. Le champion australien a remporté quatre titres du Grand Chelem au cours de sa carrière : l'Open d'Australie (1957, 1958), Wimbledon et l'US Open (1958).

Le tennis australien est en deuil. Ashley Cooper, ancien numéro 1 mondial, est décédé à l'âge de 83 ans, a annoncé vendredi la Fédération australienne de tennis. "On se souviendra de lui comme un géant de notre sport, un joueur brillant et un administrateur d'une grande finesse", a expliqué Tennis Australia. "Ashley était le plus humble des champions et quelqu'un qui aimait sa famille par dessus tout", a de son côté souligné Craig Tiley, le patron de Tennis Australia.

Cooper a remporté trois titres du Grand Chelem en 1958 (Open d'Australie, Wimbledon, US Open), ainsi que l'Open d'Australie 1957. Il a également glané quatre titres du Grand Chelem en double, dont deux fois Roland-Garros (1957, 1958). A son palmarès figure un total de 27 titres mais aussi un triomphe en Coupe Davis en 1957. "C'était un champion fantastique, sur les courts et en dehors. Et quel revers !", a écrit son légendaire compatriote Rod Laver sur son compte Twitter.

