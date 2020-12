C'est un virage important que prend Elliot Benchetrit. Le tennisman de 22 ans a annoncé, vendredi, sur ses réseaux sociaux qu'il allait changer de bannière pour sa carrière professionnelle et représenter le Maroc, le pays de son père. Cela prendra effet à partir du 1er janvier 2021.

En quête du top 100 au classement ATP, Benchetrit, 223e mondial actuellement, vise aussi les grands rendez-vous internationaux, la Coupe Davis et les Jeux Olympiques qu'il rêve de disputer. "J’espère que les fêtes se sont bien passées et que vous êtes prêt pour 2021. Pour ma part, un grand changement dans mon histoire tennistique commencera à partir du 1er janvier. Jouer pour le Maroc, pays de naissance de mon père, va être un honneur ! Représenter ce pays en coupe Davis et aux JO le sera tout autant", a écrit le Niçois sur Instagram.