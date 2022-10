Le Français Gaël Monfils (38e joueur mondial), absent des courts de tennis depuis mi-août, et son épouse, l'Ukrainienne Elena Svitolina (retombée au 164e rang mondial), ont annoncé samedi être devenus les parents d'une petite fille prénommé Skaï.

"J'ai passé la nuit la plus incroyable de ma vie, qui s'est terminée avec le plus incroyable des cadeaux à 6h00. Elina a été forte et courageuse. Je ne peux que remercier ma femme et Dieu pour ce moment spécial. Bienvenue au monde ma petite princesse Skaï", a publié Monfils, 36 ans, sur les réseaux sociaux samedi. "Quelle nuit", a écrit pour sa part Svitolina sur les réseaux sociaux. "Mesdames et messieurs, je vous prie de réserver un accueil chaleureux à Skaï Monfils", ajoute-t-elle avant de remercier son mari de "vivre ce moment inoubliable avec (elle)".

Blessé à un pied lors du 8e de finale du Masters de Montréal (Canada), Monfils n'est plus apparu sur un court depuis le 11 août. Il a dû renoncer à l'US Open, puis à la phase de groupe de la Coupe Davis, du 14 au 18 septembre. Sa fin de saison, dont le Masters 1000 de Paris fait figure de point d'orgue (29 octobre au 6 novembre), semble compromise. Monfils a atteint la finale du tournoi parisien en 2009 et 2010.

Elena Svitolina, ancienne N.3 mondiale, s'est mise en retrait du circuit après le Masters 1000 de Miami fin mars. Elle a vécu une année tourmentée en raison de la guerre en Ukraine, son pays. "Mentalement c'est exténuant de voir toutes ces choses terribles qui arrivent aux gens, et de ne pas savoir ce qui va se passer demain ou dans une heure, c'est très angoissant", avait-elle déclaré à l'AFP le 11 mai.

Le 1er mars, elle avait indiqué reverser ses gains du tournoi de Monterrey (Mexique) à l'armée ukrainienne, une semaine après le déclenchement de l'invasion russe. Svitolina est née à Odessa, où une partie de sa famille réside. La ville située sur les bords de la mer Noire, dans le sud de l'Ukraine, est un point stratégique dans le conflit. Elle a été bombardée plusieurs fois par les forces russes.

