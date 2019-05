L'information a été communiquée quelques minutes avant le tirage au sort de Roland-Garros, mais elle a toute son importance. Après plusieurs réunions entre dirigeants de l'ATP et de la WTA ainsi que de vives critiques exprimées par les acteurs du tennis mondial (joueurs, entraîneurs, observateurs), la Fédération internationale de tennis a tranché. Ce jeudi, l'ITF a officialisé le retour à un classement unique, effectif à compter du 5 août 2019, et au retour à la distribution de points à partir du premier tour sur les tournois à 15.000 et 25.000 dollars et les tournois Futures.

"L’ITF a annoncé la conclusion d’un accord avec l’ATP et la WTA pour optimiser la structure du tennis professionnel masculin et féminin. Cela fournira des opportunités de compétition supplémentaires et un chemin clair et juste pour les joueurs talentueux", a ainsi annoncé via un communiqué la Fédération internationale.

Résultat, le barème de points pour un 25.000 dollars, par exemple, sera le suivant : 20 points pour le vainqueur, 12 points pour le finaliste, 6 pour les demi-finalistes, 3 pour les quarts de finaliste et 1 point pour une défaite au premier tour. A noter que cette décision est rétroactive. Par conséquent, les points inscrits depuis août 2018 seront mis à jour pour les futurs classements ATP et WTA.