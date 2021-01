C'est un retour aux sources dont il est fier, lui l'Angevin. Nicolas Mahut va devenir directeur de tournoi d'ici la fin de l'année dans sa ville natale. La création de l'Open Angers Arena Loire, épreuve du calendrier WTA, a été ainsi officiellement actée et sa première édition aura lieu du 6 au 12 décembre prochains. Quatrième tournoi féminin français après Roland-Garros, les Internationaux de Strasbourg et l'Open 6ème Sens à Lyon, ce WTA 125 (anciennement 125 K) se jouera à l'Arena Loire (5000 places) et à l'ATC (Angers Tennis Club) pour son deuxième site de matches et d'entraînement.